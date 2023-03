Salón Roberto Diago en clave femenina

Dos jóvenes mujeres, Susana (Gío) Fernández y Liliana Fuste, resultaron las principales ganadoras del Salón Provincial de Artes Plásticas Roberto Diago Querol, inaugurado la tarde de este 7 de marzo en la Galería Pedro Esquerré.

Susana (Gío) Fernández presentó un tríptico fotográfico de estilo fine art,que se alzó con el Premio de Adquisición, donde el jurado resaltó “el elaborado trabajo estético de la manipulación fotográfica” y “el logro del efecto visual”.

Para esta artista de solo 18 años, constituyó una sorpresa obtener el galardón, siendo este el primer evento competitivo al que se presenta dentro de Cuba, aunque ya ha obtenido lauros en países como Colombia y España.

“El estilo fine art permite recrear un mundo que no existe en la realidad, el mundo de los pintores clásicos: Rubens, Vermeer, Rembrandt. Me gusta hacer autorretratos, ya que la idea vive en mi mente y expresarla con mi propio cuerpo resulta más sencillo; también me encantan los retratos, porque puedo convertir a las personas en personajes de época”.

Por su parte, Liliana Fuste se encuentra en un momento de crecimiento en su carrera artística. Apenas un día antes inauguró su primera exposición personal, Impulsos del Alma, en la galería José Miguel González de Colón.

“El año pasado fui premio de Adquisición y en este volví a resultar ganadora en el apartado de promoción. Mi obra está siendo reconocida. Todo esto me hace sentir que voy subiendo escalones”.

Su pieza Aguru tente onu trasluce la influencia de la iconografía de los cultos sincréticos y, especialmente, de la grabadora habanera Belkis Ayón. “Desde pequeña he vivido inmersa en la religión afrocubana y estas imágenes me vienen desde dentro, de mis sueños”.

Igualmente, el jurado, compuesto por Sergio Roque, Armando Abel Rodríguez y Helga Montalbán, decidió otorgar una mención a Babujal, de Stéfany Fernández.

De los lauros colaterales, los artistas Yubiel Sánchez Ruiz, Lorenzo Prieto, Osniel Yoel Mella García, Ernesto Cruz, entre otros, recibieron reconocimientos de instituciones matanceras como la Acaa, el Fondo Cubano de Bienes Culturales, Ediciones Vigía, Galerías Génesis y la Uneac.

Este año quedó instaurado un nuevo galardón, a iniciativa de la Galería Taller Lolo, dedicado a homenajear la figura del recientemente fallecido escultor Agustín Draque y cuya primera edición recayó en la joven Amanda Rodríguez Leiva. La ocasión resultó propicia para hacer entrega oficial del Premio Provincial de Artes Plásticas 2022 al fotógrafo Ramón Pacheco Salazar.

El Salón Diago, principal evento de las artes visuales en el territorio junto a Ríos Intermitentes, reunió una muestra de 23 creadores, con un conjunto de 26 obras de pintura, grabado, fotografía y escultura.