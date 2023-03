Jornada de Teatro vuelve a Unión

Vuelve la Jornada de Teatro de Unión de Reyes Abelardo Estorino, del 10 al 12 de marzo, ahora en su XXI edición, con el auspicio de la compañía Teatro D’ Sur, el Consejo Provincial de las Artes Escénicas y la Dirección Municipal de Cultura.

Participarán en esta oportunidad las agrupaciones Danza Espiral, Teatro El Mirón Cubano, Teatro Papalote, Icarón Teatro, El Mejunje y Despertar Ilusiones del mago Fuentes.

La actividad estará dedicada a los 43 años de Teatro D’ Sur y a los 45 de vida artística de su director Pedro Vera y del actor Wilfredo Mesa. También se recordarán los 70 años de vida del líder de la agrupación unionense, pendientes desde el 2022 por la suspensión del evento.

Este acontecimiento cultural afirma una tradición teatral que se remonta al siglo XIX, en un municipio con figuras esenciales como Eloísa Álvarez Guedes y Abelardo Estorino.

Durante años, Unión de Reyes ha reunido alrededor de Teatro D’ Sur, y su labor en la creación y difusión del teatro cubano, a colectivos, críticos e investigadores de toda la Isla; y contó siempre con la presencia del autor de Morir del cuento, La Casa Vieja, Vagos Rumores, entre otras.

Sintetizada en tres días, la ocasión será propicia para una exposición homenaje a Pedro Vera y la entrega de reconocimientos como la Distinción 50 Aniversario de la Nueva Trova, la Distinción 60 Años de la Uneac, entre otros, en el espacio Memorias, realizado todos los años por la Casa de la Memoria Escénica en el hogar del creador. En este lugar se ensayan casi todas las obras del repertorio y es visitado por muchas personalidades de la cultura cubana e internacional.

Las presentaciones ocurrirán, como es habitual, en la Casa de Cultura Pablo Quevedo, y en espacios alternativos. Se trata de los espectáculos Rítmicas, de Teatro Papalote; Emilia habla con los que no la escuchan y Autopsia del paraíso, de Teatro Icarón; S. O. S. payá, de Teatro El Mirón Cubano; el performance Vagos rumores con Milanés con danza, por Danza Espiral y Teatro D’ Sur; No me importa, de El Mejunje.

El domingo 12 de marzo, a las nueve de la noche, será la clausura con Alejandría, texto de Ulises Rodríguez Febles y puesta en escena de Pedro Vera, interpretado por Teatro D’ Sur.

Mantener la Jornada, afianzar la tradición histórica de una manifestación y la identidad de un pueblo amante del teatro, constituye, además de un desafío, una obligación.