El Karate en la vida de Lis Lauren

Sin recibir señales de entusiasmo por parte de la familia llegó Lis Lauren Matos Herrera una tarde a casa con la noticia de que formaba parte del listado de su escuela para practicar Karate y a partir de ese momento su dedicación comenzó a rendir frutos en cada competencia a nivel municipal y provincial.

Sus primeros entrenadores descubrieron las potencialidades de una niña, que hoy integra el equipo juvenil matancero: “Mi profesor en la base habló con mi madre y le explicó cuánto estaba logrado en este deporte y en ese instante ella comenzó a poner más atención y supo que yo iba en serio. Luego vino la EIDE, pasando mucho trabajo como en cualquier beca, allí comencé a superarme poco a poco«.

“Con mucho sacrificio he llegado hasta aquí, no ha sido fácil. He tenido que renunciar a muchas cosas que hubiese querido hacer como joven. Todavía me falta bastante por lograr, pero estoy luchando por ello y teniendo resultados satisfactorios en mi carrera. Físicamente me siento muy bien y capaz de realizar mis sueños”.

Los estereotipos a veces impiden que las niñas se inclinen por deportes de combate y una de las razones esgrimidas es que pierden feminidad y elegancia, como si fuera esta la regla que debe cumplir una mujer para existir.

“El Karate, los deportes de combate, las artes marciales de manera general son muy útiles para nosotras, pues nos enseñan a prepararnos para la vida, a defendernos. También ampliamos nuestros conocimientos acerca de muchas cosas que antes pasaban desapercibidas«.

“Pienso que deberían sumarse más niñas y puedo asegurarles que se sentirán mejor que nunca. Incluso contrario a lo que muchos piensan esta disciplina nos hace ser más femeninas, para nada te deforma, sobre todo porque trabaja el cuerpo completo y te embellece. Por lo menos yo me siento brillante, espectacular”.

En este, su último año en la categoría juvenil, Lis Lauren se encuentra en la lista de atletas de perspectiva inmediata en la provincia y bajo la guía del profesor Pablo Ponce aspira a integrar el equipo nacional para continuar cosechando éxitos como karateca.

Práctica de Karate de Lis Lauren. Fotos: Raúl Navarro.

