APARTADO 1433: ¿Afectados? Sí, los pobladores de Manguito

Daphne Enríquez Rey reside en la calle Carlos Manuel de Céspedes, No. 93, entre Clotilde García y Sardiñas, Consejo Popular Manguito, municipio de Calimete. Su planteamiento atañe a muchos en esa localidad, porque se trata de productos alimenticios que no reciben por la ausencia de un local que no han resuelto las autoridades gubernamentales del territorio.

Cuenta Daphne que en el pueblo existía un quiosco perteneciente a la Cadena de Tiendas Caribe, encargado de distribuir productos de primera necesidad, sobre todo los relacionados con la alimentación de sus habitantes, “pero hace ya tres años intentaron robarlo y lo retiraron por completo.

“En estos momentos difíciles solo recibimos pollo, por ejemplo, cuando abastecen el Servi-Cupet, de la Cadena de Tiendas Panamericana, de Cimex. Y eso es cada seis meses. Así ocurre con todo lo demás, particularmente con la salchicha y el picadillo. Solo, con cierta frecuencia, venden cigarros.

“El problema llegó hasta los órganos de dirección del municipio. Hasta se les propuso alguna solución. La respuesta de entonces fue que la Cadena de Tiendas Caribe debía incrementar el abastecimiento al territorio, en aras de cubrir las necesidades más perentorias. Pero al final seguimos afectados.

“Por favor, necesito atención a esta inquietud, porque ya he perdido la esperanza en su arreglo”.

Como ya resulta habitual, elogiamos una vez más de manera pública la celeridad con que la División Matanzas de la Cadena de Tiendas Caribe tramita y responde a las opiniones que nos remiten nuestros lectores.

Así pues, reconoce Aryadna Gutiérrez Pedroso, su directora, que la susodicha desactivación del punto de venta de Manguito en años anteriores ocurrió “porque no ofrecía la debida seguridad”.

Expone que a pesar del interés de su entidad por ofrecer más y mejores prestaciones, ello no se ha logrado. Sin embargo, pudieran ser estos los primeros atisbos de claridad. “El pasado 19 de enero efectuamos un encuentro con directivos gubernamentales del municipio de Calimete, donde se acordó la entrega de un local que debe legalizarse por la entidad que lo cede. De ese modo podríamos satisfacer las demandas de los clientes allí”.

Para revertir de manera positiva el desfavorable estado de cosas, Gutiérrez Pedroso propone, mientras, “destinar un espacio para, de manera eventual, vender los productos de la Cadena de Tiendas Caribe, siempre con organización y de acuerdo con la disponibilidad de estos. En 2022 Calimete recibió 31 200 pomos de aceite, 70 800 unidades de picadillo condimentado, 210 980 kg de pollo y 28 320 paquetes de salchichas”.

En resumen, corresponde ahora, con agilidad y de manera eficaz, la gestión gubernamental del municipio. Se trata de un asunto vital como es la alimentación del pueblo.

Consideramos que el tema de hoy, de elevada connotación social además, ha de continuar reflejándose en esta columna periodística hasta su definitiva solución. En consecuencia, convocamos a la presidencia del Gobierno en Calimete a informar acerca de los trámites de marras. Así ayudaremos a devolverle la esperanza a Daphne y a los pobladores de Manguito.