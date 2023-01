Andrys Pérez y Dariel Góngora hablan sobre su presencia en la preselección de 50 al Clásico

Cuando dieron a conocer la preselección cubana al V Clásico Mundial de Béisbol hubo varias polémicas pero, sin duda, uno de los aciertos fue la inclusión del cátcher Andrys Pérez y el lanzador Dariel Góngora. En el último desafío de Centrales en el Victoria de Girón conversamos con ellos y nos dieron sus impresiones al respecto.

«Estoy muy contento de estar entre los 50 atletas preseleccionados al Clásico y le agradezco a todos los que me han apoyado siempre desde el comienzo de mi carrera», reveló Andrys.

Sobre las posibilidades de hacer el equipo definitivo, el también capitán del Cuba sub-23 expresó: «Sería un sueño cumplido para mí si llegara al equipo definitivo, por lo que estoy deseoso de comenzar la preparación».

El cátcher Andrys Pérez.

-Estás más ajustado al bate…

«Si, he mejorado el bateo debido a la disciplina y también he trabajado el aspecto físico. Además he tenido más confianza y oportunidades al bate»

«Pienso aprovechar al máximo la oportunidad de compartir con grandes ligas para aprender todo lo que pueda de ellos y de los entrenadores».

El lanzador Dariel Góngora.

Para Dariel Góngora esta inclusión en la preselección es un premio al trabajo realizado. En la etapa clasificatoria de la Liga Élite del Béisbol Cubano, el zurdo obtuvo siete victorias con un excelente 2.17 de efectividad las casi 63 entradas lanzadas.

«Con tal de jugar asumiría cualquier rol como lanzador por lo que creo que el control y la calma me ayudarían en caso de ser relevista; por eso también he trabajado en los entrenamientos la toma de decisiones en cuanto a los lanzamientos»

– Cómo te sentiste al conocer tu presencia en esta prenómina :

«Lo primero es agradecerle a Dios y a la confianza que me dieron los entrenadores en los equipos de Matanzas y Centrales. Me puse muy contento y pienso en dar lo mejor para ganarme un puesto en el equipo porque este es el evento internacional más importante del béisbol y todos queremos representar a Cuba en él».

El equipo Centrales es el que más peloteros tiene incluidos en la preselección, pues también están presentes Yadil Mujica, Erisbel Arruebarrena, Ariel Martínez, Luis Vicente Mateo, Pavel Quesada, Yoanni Yera, Javier Mirabal, Hermes González y Naykel Cruz.

(Por: Julio César Morales Azcón, estudiante de Periodismo)

Lea también: