Entregan Premio Literario Fundación de la Ciudad de Matanzas 2022

Los escritores Atilio Caballero, Leo Daimel García Aguilar y Daneris Fernández obtuvieron el Premio Literario Fundación de la Ciudad de Matanzas 2022 en las categorías de dramaturgia, literatura para niños y jóvenes y narrativa, respectivamente.

Este galardón, que se entregó la mañana del jueves 13 de octubre en el Teatro Sauto, resulta uno de los más notorios que se otorgan en el ámbito escritural en nuestro país, avalado por el prestigio de Ediciones Matanzas.

Para el dramaturgo cienfueguero Atilio Caballero este resulta su segundo premio Fundación, ya lo había obtenido en 2016 con Zona, por lo que asegura que la alegría se multiplica.

La obra laureada en esta oportunidad, Todo lo sólido se desvanece en París, se estrena el próximo sábado 15 de octubre en la provincia de Cienfuegos por el grupo Teatro La Fortaleza.

Trata, según el autor, sobre dos personas reales, el filósofo cubano Paul Lafargue y su esposa Laura Marx, pero “no constituye un abordaje biográfico sino una especie de contrapunto entre la esa verdad histórica y la contemporaneidad, es decir, cómo se vuelven a leer los sucesos pasados a partir de nuevas perspectivas de las ideas”.

En el caso de la literatura infantojuvenil el jurado compuesto por los destacados escritores Nelson Simón, Sindo Pacheco y Maydel Domínguez decidió premiar el volumen de cuentos Alas para Patricia por «su coherencia y unidad temática». A pesar de que sus historias exploran situaciones que colocan a los personajes al límite, logra sortearlas con ingenio, proponiendo finales abiertos, esperanzadores, constructivos.»

El joven avileño Leo Daimel García Aguilar, su autor, apenas puede contener la alegría que lo embarga luego de recibir un galardón en el que ya había participado en ocasiones anteriores.

“Escribir literatura para niños es mi pasión y no puedo prescindir de ello. Empecé tarde, hace aproximadamente dos años, pero he tenido la dicha de encontrarle casa a algunas de mis creaciones. Estoy muy contento con la oportunidad de publicar en Ediciones Matanzas porque muchas personas me han dicho que es un buen hogar para los libros”.

En el apartado de narrativa, Daneris Fernández triunfa con una recopilación de 15 cuentos y minicuentos de tema policiaco titulada La culpa es de Maykel Jakcson.

“Mi obra entra en la calificación de neopoliciaco, son historias que tienen como protagonistas a policías, jefes de sector, de pueblitos pequeños y remotos, no son héroes clásicos, están inmersos en la cotidianeidad y transitan por esa línea tan desdibujada entre el deber y la necesidad de sobrevivir.

“El premio Fundación lo han obtenido narradores que admiro muchísimo y es muy codiciado, igualmente me congratula que este jurado (Charo Guerra, Rubén Rodríguez y Pedro de Jesús), conocido por su rigor, me haya elegido”.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL PARA MARILYN BOBES

A la escritora habanera Marilyn Bobes estuvo dedicada esta edición Premio Literario Fundación de la Ciudad de Matanzas 2022 y se le entregó un reconocimiento honorífico por la trascendencia de su quehacer literario.

Esta reconocida creadora ha colaborado con Ediciones Matanzas en publicaciones, eventos y certámenes y reconoce que en la urbe yumurina se siente como en su segunda casa. “Después de La Habana, es el lugar donde prefiero estar. Los matanceros son muy entregados a la cultura”.

Marilyn se ha alzado por dos veces con el célebre galardón Casa de las Américas y también recibió el Julio Cortázar de cuento. Su obra, narrativa, poética, ensayística, esta cimentada sobre una perspectiva feminista.

“Desde mis primeros acercamientos a la literatura, ese tema me preocupó por el hecho de ser mujer, por ver muchas diferencias de género, durante mi adolescencia, que me molestaban y no comprendía. También me inspiró la figura de Gertrudis Gómez de Avellaneda”.

Mantuvo una importante relación de amistad con nuestra poetisa Carilda Oliver Labra y ha sido invitada en varias ocasiones para hablar sobre la autora de Calzada de Tirry 81.

“Carilda y yo tuvimos una relación muy hermosa, hablábamos mucho por teléfono, ella guió mis primeros pasos en la poesía y la recuerdo sobremanera en este contexto del aniversario de la fundación de la ciudad”.

En su opinión, la poesía resulta una necesidad para el ser humano “Es el alimento espiritual y quizás la expresión más sublime de la literatura. Un género difícil, que asalta por momentos, mientras que la narrativa es más sencilla de llevar con constancia”.

La próxima entrega del Premio Literario Fundación de la Ciudad de Matanzas en 2023 estará dedicada al poeta, crítico y ensayista Virgilio López Lemus.