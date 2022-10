Un proyecto deportivo, social, humano

Jorge (en primer plano a la derecha) explica a los atletas del proyecto deportivo qué hacer en el entrenamiento de rutina, que incluye preparación física previa para calentar los músculos. Fotos: Del autor.

En la comunidad Antonio Maceo Grajales, situada en la periferia sur de la ciudad de Matanzas, se gesta el proyecto deportivo Titanes de hoy, cuyo valor social trasciende el desarrollo de la lucha en sus estilos libre y clásico.

Surgió en octubre de 2018, patrocinado por el licenciado en Cultura Física y Deportes Jorge Rodríguez Jiménez. Desde entonces muchos le llaman el padre de esta disciplina en el territorio, por sus 26 años de experiencia nacional y foránea, en la impartición de conocimientos o de asesor técnico, y sobre todo sus cualidades.

Bajo el confortable techo de la instalación deportiva, prácticamente rodeado de diminutas figuras que apenas rebasaban los cuatro años de edad, y otras hasta los 14, transmitió lo que desde hacía tiempo quería dar a conocer.

“En la calle Álvarez, en el municipio de Matanzas, nos cedieron un local en precarias condiciones, y los profesores empezamos a adecuarlo. Al notar nuestra presencia, varias personas afines a este deporte de combate, residentes en los alrededores de la Bellotex, se me acercaron y solicitaron que fuera allá.

‘Profe, llegue a la comunidad. No tenemos cómo disciplinarlos, pues casi ni paramos en casa. Existen muchos problemas sociales: borracheras, juegos por dinero, etcétera’. Al escucharlos, les prometí una visita.

Hay que aprovechar cada sesión y revisar cada movimiento técnico sobre el colchón para tener un buen resultado competitivo.

“Acogí la propuesta social. Me reuní con los directores de las escuelas primaria y secundaria básica locales, con matrícula de 337 alumnos entre ambas, en una población de alrededor de 2 000 habitantes. Comenzamos con la hierba como colchón, pasamos por otra área abierta y luego por un comedor. Con el tiempo apareció esta instalación…”.

Mientras a sus ojos asoman lágrimas al rememorar tales recuerdos, cerca, en el colchón, numerosos niños-atletas, hembras y varones, orientados por jóvenes profesores, ejecutan movimientos de preparación. Aplican derribes, proyecciones y empujones. Luego vendrán clases específicas con llaves y tackles, entre otras técnicas propias del milenario deporte.

“La matrícula actual de nuestro proyecto deportivo es de 79 alumnos, provenientes de aquí y de los asentamientos rurales más cercanos, como Las Marías, El Comején, La Loma I y II, San Juan, Limones, etc, distribuidos en estilo libre, F y M, y greco.

“Trabajamos desde los seis años en adelante, las categorías pioneril, escolar y la continuidad. Busqué como entrenadores a anteriores alumnos míos de la Espa provincial y de la preselección nacional. Ellos son Youly Dixán Gómez (estilo clásico), Leonardo Junco Hernández (libre) y, junto a Yosvany Pedroso Vinagera, yo atiendo el femenino en general. Entre los cuatro colegiamos todo lo necesario.”

Dotar a los alumnos, además del deporte, de otros conocimientos es la esencia de esta unidad entre el profesorado y ellos, pero el programa de enseñanza es mucho más abarcador por la situación social explicada.

“Somos mentores y ello implica comportarnos como tal. Que ellos aprendan cómo respetar en el gimnasio, en el hogar y fuera de estos lugares; cómo vestir, comer, hablar de forma correcta; además de acudir a clases, estudiar y cumplir con el deber escolar.”

Jorge refirió cómo, en las primeras competencias que realizaban entre ellos, los vecinos que acudían a presenciarlas fumaban, bebían, proferían palabras obscenas y apostaban dinero por un ganador. “Nada igual o parecido ocurre en la actualidad. Cuando comprendieron la importancia de la práctica deportiva y la educación, el cambio fue radical. Se impuso la seriedad y el agradecimiento a esta obra, que es de todos por igual.

“De los padres surgió la idea de crear el consejo de padrinos que vela por la disciplina. Incluso, cuando algunos de nosotros nos ausentamos, uno o más de ellos asumen la responsabilidad de la instalación. La confianza es mutua.”

Se habló de otro proyecto. “Consiste en crear las condiciones necesarias para las áreas de competencias, entrenamiento, tribunas para los aficionados, porque aspiramos a realizar en esta instalación eventos provinciales y nacionales con lo mejor de Cuba en todas las categorías.

Foto de los integrantes del proyecto deportivo luego de terminada la fuerte sesión preparatoria en horas de la mañana y la tarde.

“Ya tenemos la experiencia. Convocamos en marzo último a la Copa Titán de Bronce, a la que acudieron gladiadores de Ciego de Ávila, Mayabeque, Artemisa, y nosotros como anfitriones. Ganamos en el masculino y femenino. Más de 500 personas acudieron y los aplaudieron.”

Jorge aborda otra arista relacionada con el tema. “Estos son niños consagrados a cuanto hacemos, pero también juegan bolas, montan a caballo, muchos andan sin zapatos. Provienen de diversas provincias, en su mayoría de origen campesino, donde no existe un desarrollo semejante al de las ciudades. Además de las condiciones donde viven, con pisos de tierra y cartones o cinc como paredes.

“Requieren de una atención especial, hacerles ver y sentir que son iguales a los demás, con idénticas posibilidades, y que de ellos depende el cambio. Llegarán hasta donde se lo propongan o se lo permitan sus cualidades atléticas. El deporte constituye una magnífica herramienta para crear hombres y mujeres de bien”.

En las paredes de la instalación cuelgan camisetas y zapatillas con el nombre de Mijaín López Núñez, exponente olímpico de la lucha grecorromana y gloria del deporte cubano. “Amigo personal desde hace mucho tiempo, nos inspira a seguir. A cada rato viene y nos ayuda con muchos artículos, apoya el nuevo proyecto de perfeccionamiento del gimnasio, dialoga con los niños y participa en la preparación.

“Nuestros propósitos fundamentales con este proyecto deportivo consisten en lograr campeones nacionales, internacionales y olímpicos. No estaríamos aquí de no ser esas nuestras aspiraciones. No es una quimera, sino algo realizable”.

Antes del regreso apreciamos a unos y otros atletas, guiados por los profesores. Sobre el colchón, caídas, agarres, proyecciones; muestras de que, como expresó Rodríguez Jiménez, se pueden forjar campeones.

Según José Martí: “Sin los niños no se puede vivir, como no puede vivir la tierra sin luz”. Quienes trabajan para el bien de ellos, en el presente y el mañana, merecen respeto y admiración.

