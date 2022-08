La noche del ruido y la furia

Esta noche no se le prende fuego a las velas de los altares. Esta noche no queremos saber de fuego. Hoy rezaremos o nos perderemos en los pensamientos en silencio.

Después de la explosión viene el silencio. Esta noche la explosión nos alcanzó a todos y ,por tanto, a todos nos alcanzó el silencio.

Primero se anunciaba esa tormenta que se anuncia y se anuncia pero reniega de la ciudad. Cayeron unas gotas y una vecina le gritaba a su hermana que ni se le ocurriera salir bajo la llovizna. Esta noche no queremos saber nada de la lluvia.

Entonces vino el ruido y la furia. Toda una ciudad con los ojos pegados a un horizonte iluminado – con los codos en la balaustrada de los balcones, trepados en los techos, de vigía en las azoteas- como si toda la luz del mundo cupiera en un segundo. Hoy no queremos saber de la luz.

Colapsó el segundo tanque y voló la tapa del tercero. El humo se inclina. Parece que hace una reverencia a la ciudad, pero no, no queremos eso. Aléjate de nosotros tú, el de la entraña oscura. Hoy no queremos saber nada del viento.

En el watsapp comienza el revuelo. La gente se pregunta qué sucedió. La gente está nerviosa, destrozada. Aparecen los primeros videos tomados por los testigos: allá en el otro lado de la bahía una columna de fuego y detrás se escuchan las plegarias, los insultos que no son contra nadie pero hace falta decir algo lo que sea para quitarse el miedo de adentro.

Hoy la gente se tirara en la cama con los ojos de vidrio, duros y secos – los de algunos de tanto aguantar, los de otros porque sencillamente se vaciaron – y mirará al techo o a sus hijos en la cuna de al lado o a sus esposas(os) o a su amante, e intentará refugiarse en los rincones privados de una realidad que te rompe por dentro.

Esta noche no queremos saber del fuego, ni de la lluvia, ni del viento, ni de la luz. Esta noche queremos que, sencillamente, todo acabe. (Foto: Miriel Santana)