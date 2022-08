Hoy todo salió mal para Matanzas en el segundo partido del séptimo Campeonato Nacional Sub 23 y cedió ante Mayabeque 8 carreras por 1. Yamiel Deulofeu no tuvo su mejor aparición y solo trabajó 2 y un tercio dejando el partido en manos del inexperto relevo que no aguantó el empuje de los rivales.

El abridor yumurino recibió 5 hits y aunque logró propinar igual cantidad de ponches se colocaba muchas veces por debajo del bateador y se veía obligado a marcar, cosa que supieron aprovechar los mayabequenses.

Los dos errores de la pizarra, sumado a las imprecisiones que no van a la libreta de anotaciones, contribuyeron a allanar el camino de la derrota. En contraposición el equipo de Mayabeque jugó excelente y le arrebató a los nuestros varias conexiones con posibilidades de convertirse en hit.

Fotos: Dariel Cruz Estenoz.

La ofensiva una vez más no encontró acomodo y los hombres de mayor responsabilidad en el line up continúan fallando con regularidad, aunque Andrys Pérez se vio mucho mejor hoy con el madero. Mañana los alumnos de Arlex Vázquez están obligados a ganar en el tercer choque de este Campeonato Sub 23 para llevarse esta subserie en casa y comenzar con el pie derecho en este corto torneo.

Mayabeque le gana a Matanzas y empata la subserie en la Serie Nacional Sub 23 pic.twitter.com/BIxd3X8UJV — INDER Matanzas (@InderMatanzas) August 3, 2022

