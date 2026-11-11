Una gloria que se apaga

Cuba cerró la Ronda de Clasificación del Mundial Sub-23 de Nicaragua con una victoria y cuatro derrotas. El equipo quedó fuera de la Súper Ronda y peleará ahora por los puestos del 7 al 12. El resultado duele y confirma una crisis larga.

La travesía mostró dos rostros extremos. Cuba cayó 3-2 ante Corea en extrainnings, doblegó 26-6 a Sudáfrica, perdió 5-1 con Japón, fue blanqueada 10-0 por Venezuela y cedió 6-4 ante Gran Bretaña en ocho entradas.

El pitcheo fue el punto más débil. Tras cuatro juegos, la efectividad colectiva llegó a 6,33 y los lanzadores regalaron 20 boletos en 24,1 entradas. Cada base por bolas fue una invitación al rival. Un cuerpo de lanzadores sin control no gana partidos.

Hubo luces aisladas. José Ignacio Bermúdez ponchó a ocho rivales en dos aperturas. Lee Andy Plumas con seis ponches en dos entradas. Daniel Alejandro García y Kevin Manuel Hernández dejaron en cero a Japón durante tres innings. El matancero Silvio Iturralde fue el mejor cubano en la paliza venezolana.

Las luces no alcanzaron. El abridor Rikelmi Odelín entregó cinco boletos en 3.2 entradas ante Sudáfrica. Randy Román cargó con la derrota ante los nipones. Gran Bretaña dejó a Cuba sin hits hasta el quinto inning y decidió el juego en el octavo.

El bateo tampoco respondió. En cuatro juegos llegaron 35 ponches, un average colectivo de .216 y apenas siete extrabases. Corea sostuvo a Cuba con un solo imparable en ocho entradas. Venezuela le permitió dos hits.

La paliza a Sudáfrica engaña. Trece hits y 26 carreras ante el rival de menor nivel no hacen una ofensiva sólida. Yassel Izaguirre se embasó seis veces ese día y brilló, pero una noche brillante no borra cuatro grises.

Tres bateadores sostuvieron la honra del equipo: Carlos Nieto, Carlos Chávez y el camagüeyano Rafael Álvarez. Nieto y Chávez firmaron los únicos hits ante Venezuela. Hanyelo Videt aportó el único extrabase frente a Gran Bretaña. Frank David González remolcó dos carreras en ese juego.

Aquí aparece una paradoja del béisbol. Los jugadores más defensivos fueron los mejores bateadores. La ofensiva dependió de hombres pensados para otra tarea.

La defensa merece matices. Fue floja ante Venezuela, con tres errores de Leonardo Alarcón, Andrys Agüero y Fher Cejas. Sin embargo, rescató al equipo ante los asiáticos en momentos cruciales. Es el aspecto más rescatable de este conjunto.

La dirección no tuvo miedo a los cambios. Hubo cuatro juegos y cuatro line-ups distintos. Esa audacia se agradece. Pero cambiar nombres no cambia la materia prima. El mal viene de raíz.

El Sub-23 no es un accidente. El Mundial Sub-15 terminó con un onceno lugar. El Panamericano Sub-18 concluyó en décima posición. El Sub-23 se jugará entre el séptimo y el duodécimo puesto. Solo queda el Sub-12 para lavar la imagen.

Catalogar el año resulta sencillo. El béisbol cubano de 2026 es un año de retroceso. La pelota que llenó vitrinas en torneos juveniles hoy pelea por no quedar última.

Una disciplina querida por todo un pueblo merece mejor suerte. Las preguntas se acumulan. ¿Dónde está la cantera de lanzadores con control? ¿Mide la Serie Nacional lo que exige el nivel internacional? ¿Cuántos buenos pitchers ve un bateador cubano en una temporada? ¿Cuánto talento se pierde por el camino?

También cabe preguntar por la preparación. ¿Llegan las selecciones con topes suficientes? ¿Se arman con tiempo o a última hora? ¿Se evalúan los resultados con frialdad? Sin respuestas honestas no habrá corrección posible.

Las soluciones existen y pasan por la base. Hace falta fortalecer las escuelas, estimular a los entrenadores de categorías inferiores y dotarlos de recursos.

El pitcheo exige un plan propio. Control, mecánica y preparación física necesitan especialistas y seguimiento constante. Sin lanzadores competitivos no habrá resultados, por muy buenos que sean los bateadores.

La Serie Nacional debe subir su nivel. Más calidad en el montículo, calendarios más sensatos y menos juegos de relleno forjan bateadores listos para exigencias mayores.

Las selecciones merecen planificación de largo aliento. Ciclos de preparación, topes frecuentes con rivales fuertes y continuidad en el trabajo darían otra cara a los equipos nacionales. Los implementos y los terrenos también cuentan.

Los muchachos del Sub-23 dieron la cara. Son jóvenes de veintitantos años, con sueños y con la presión de un país entero sobre los hombros. Merecen acompañamiento, no solo críticas.

La afición sigue ahí, fiel y exigente. Ama la pelota y por eso duele. El béisbol cubano no está muerto, pero sí enfermo. Todavía tiene cura. Exige diagnóstico honesto, paciencia y decisiones valientes, que le devuelvan la gloria de otras épocas.