Cuba cae por nocaut y dice adiós a Súper ronda en mudial sub-23

La selección cubana Sub-23 cayó por nocaut 10-0 ante Venezuela, este lunes en la Copa Mundial de Nicaragua y se quedó sin opciones de avanzar a la Súper Ronda.

Al equipo antillano todavía le resta un compromiso en la Ronda de Clasificación y lo jugará con el peso de la eliminación sobre los hombros.

El partido se decidió temprano porque Venezuela anotó una carrera en el primer capítulo, siete en el segundo y dos más en el tercero.

Lewis José Hamilton lideró la ofensiva vinotinto con dos jonrones, cinco remolcadas y un 3-2 en la tarde.

La ofensiva cubana apenas dio señales de vida con dos imparables de Carlos Nieto y Carlos Chávez.

La defensa también sufrió con tres errores de Leonardo Alarcón, Andrys Agüero y Fher Cejas.

Cejas cargó con la derrota tras lanzar 1.1 innings, permitir cuatro hits, cinco carreras limpias y regalar un boleto.

En medio de la tormenta apareció una luz con el matancero Silvio Bruno Iturralde, el mejor de los lanzadores cubanos. Iturralde trabajó 1.2 innings, aceptó un hit, ofreció una base por bolas y no permitió carreras limpias.

Kevin Hernández, Omar David Pérez y Daniel García también subieron al montículo y completaron la tarea.

Cuba volverá al terreno este martes a las 11:30 de la mañana frente a Gran Bretaña en el estadio Nacional Soberanía de Managua.

Después vendrá la Ronda de Colocación y los jóvenes cubanos buscarán un lugar entre el séptimo y el duodécimo puesto.