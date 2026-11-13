Pinar del Río supera a Matanzas en extrainnings

Los Cocodrilos de Matanzas perdieron 5-3 ante los Vegueros de Pinar del Río en entradas extras. Con el resultado, los yumurinos quedan abajo en la subserie.

El derecho David Martínez Cardenal lanzó siete entradas sólidas en las que aceptó ocho hits y una carrera limpia, ponchó a cuatro y regaló tres boletos.

Armando Dueñas y Jean Carlos Lorenzo tomaron la pelota en el octavo y el noveno. Ninguno permitió hit. Dueñas ponchó a tres y Lorenzo a uno.

Luis Manuel Hernández trabajó el décimo. Los pinareños le anotaron dos limpias con dos imparables y el juego se inclinó para la visita.

La ofensiva matancera sumó cuatro hits. Aníbal Medina llegó a base por boleto y anotó. José Noroña conectó un sencillo, empujó una carrera y también anotó. José Prens bateó de 3-1 y cruzó el plato.

Anthony Navarro fue el más oportuno. Disparó un triple y remolcó tres carreras en total, dos de ellas en sus turnos más productivos.

El emergente Jorge Yoan Rojas se vistió de héroe para los dirigidos por Alfonso Urquiola, al disparar un cuadrangular por el jardín derecho que terminó por eliminar las aspiraciones de triunfo de Matanzas que en el cierre del juego amenazó, pero se quedó corto.

Con la derrota, Matanzas tiene balance de 19 victorias y 11 derrotas. Los Cocodrilos buscarán el empate el próximo sábado.