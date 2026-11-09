Hospital Pediátrico de Matanzas mantiene total vitalidad de sus servicios con estrategia de esterilización coordinada

A pesar del recrudecimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos y del inhumano bloqueo energético que afecta directamente a sectores vitales como la salud pública, el Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Camaño de Matanzas mantiene la total vitalidad de sus servicios y garantiza la continuidad de sus procesos quirúrgicos y asistenciales.

Así lo confirmó la dirección del centro, que explicó las estrategias trazadas para no detener el funcionamiento de la institución ante el déficit de combustible.

La doctora Anaelis Santana Álvarez, directora del hospital, detalló que una de las principales medidas adoptadas es el traslado diario del material de esterilización hacia el Hospital Clínico Quirúrgico Faustino Pérez.

«En el departamento de esterilización y enfermería se recibe todo el material que se emplea tanto en el salón de operaciones como en las terapias intensiva e intermedia, así como del resto de las áreas que necesitan de este procedimiento», explicó Santana Álvarez.

El proceso se desarrolla en dos etapas. Primero, en la central estéril del Pediátrico se realiza el fregado, desinfección, secado y envoltura del material. Posteriormente, las bolsas con los implementos preparados se envían al Hospital Faustino Pérez para el proceso final en el equipo esterilizador de vapor o autoclave.

«Se trata de un procedimiento coordinado que se realiza diariamente y que cuenta con el aseguramiento de un vehículo, encargado de transportar el material a esterilizar y recoger el aséptico para incorporarlo a las rutinas diarias de nuestro hospital», precisó la directora, quien destacó el estrecho vínculo entre ambas entidades, lo que facilita que el proceso transcurra con agilidad y sin tropiezos.

Esta labor incluye todo el material del salón de operaciones, instrumental quirúrgico y equipos médicos de los equipos cerrados; así como la elaboración de compresas, apósitos, torundas de gasa y algodón, las cuales se confeccionan en el centro pediátrico.

El traslado lo realiza un especialista de la institución bajo la rigurosa supervisión de enfermeras, junto a otras trabajadoras encargadas de preparar el material, etiquetarlo y empaquetarlo, en un trabajo continuo con turnos de 24 horas.

A pesar de las complejidades logísticas impuestas por el bloqueo, la doctora Santana Álvarez enfatizó que «hasta el momento no se ha interrumpido ningún proceso en el hospital, el cual mantiene su total vitalidad en todas las áreas», demostrando la capacidad de respuesta y el compromiso del personal de la salud matancero con la vida y el bienestar de los niños. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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