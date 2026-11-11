Tres victorias y una meta: ser un 1% mejor

El zurdo Naykel Cruz suma tres victorias sin derrotas con los Cocodrilos de Matanzas. Lidera varios departamentos en la 65 Serie Nacional y no esconde su ambición. Este martes no lanzó, pero vio de cerca a Pinar del Río y lo tiene claro: la subserie es «de playoff».

«Pinar del Río es un gran equipo. Matanzas también. Se está viendo una subserie de playoff, con la mayor concentración, porque se define el primero y el segundo lugar», afirmó el lanzador quien ya lo había anticipado la semana pasada.

Cruz atribuye su buen momento al enfoque y a la madurez. «La preparación ha sido muy buena y exigente. Tuve que adaptarme rápido a la competencia», explicó. Para él, lo más importante es el resultado positivo para el equipo.

Aparece entre los líderes en ponches y efectividad, pero esas cifras no le quitan el sueño. Su regreso a la Serie Nacional era una meta personal. «Salgo a hacer mi trabajo y dejo que la preparación hable por sí sola», aseguró.

Físicamente se siente muy bien. Como abridor trabaja cómodo, pues tiene varios días para prepararse y recuperar. Aun así, prefiere el papel de relevista y cerrador. «Vienes en momentos claves, en momentos decisivos. Eso te motiva un poquito más», confesó.

Su prioridad no cambia: lanzar y mantenerse saludable. Este año Cruz también brilló en la liga italiana. La define como un torneo de nivel creciente, con peloteros que pasaron por las Grandes Ligas y Series Mundiales.

Allí se jugaba dos veces por semana. Cruz lanzaba un solo día y tenía toda la semana para prepararse. Antes venía de la liga dominicana, donde casi se juega a diario. Su equipo ganó el doble título de campeón de Italia y de Europa. «Me siento contento y orgulloso», dijo.

Su mayor orgullo está en las gradas del Victoria de Girón. Allí lo acompaña su pequeño hijo cada vez que lanza. «Lo más grande ha sido mi hijo, mi familia. Verlos presentes es una doble motivación», reveló.

Naykel quiere buenos números, pero también que su hijo vea el esfuerzo de tantos años y el sacrificio de tenerlo lejos.

Sobre la selección nacional, Cruz no puso condiciones. Vestir la camiseta de Cuba es un logro para todo pelotero cubano. Si lo convocan para el Panamericano o el Premier 12 del próximo año, la respuesta es sencilla: «Claro, ¿por qué no? Yo juego pelota donde sea».

Dentro del vestuario también ejerce de guía. Reconoce la calidad del pitcheo matancero joven y se acerca a cada muchacho para hablarle. Su consejo vale para el béisbol y para la vida: «Ser un 1% mejor cada día».

Al despedirse, Cruz pidió a la afición que llene el estadio. «Nos gusta ver un público que nos grite y nos apoye», dijo. Agradeció a su familia y a su barrio. «Nunca me han dado la espalda», concluyó.