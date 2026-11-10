El centenario de La Zafra: Agustín Acosta y la memoria

El azúcar nos corre por la sangre y memoria; aunque escasea en el pote guardado en el estante de la cocina. La idiosincrasia cubana sabe a ella. Por eso, resulta eje (en esta carreta-país) de nuestra percepción como pueblo, el devenir económico y tema de análisis e inspiración de la cultura.

Quizás el mayor exponente de esto último o, por lo menos el más conocido, sea el libro La zafra: poemas de combate, del matancero Agustín Acosta Bello. Por la repercusión de dicho volumen, a causa de su prolífico mensaje como la caña en los campos en un país 50 años atrás, siempre resulta útil y virtuoso regresar a él.

Con dicho derrotero, este martes 10 de noviembre comenzó la Jornada por el centenario de La Zafra. El evento contará con dos partes, una en Matanzas efectuada hoy y otra en Jagüey Grande, donde Acosta trabajó como notario.

Esta primera jornada inició con un panel dedicado a la necesidad de conservar las memorias artísticas. En él participaron Víctor Casaus, quien habló de la labor del Centro Pablo de la Torriente Brau, el cual dirige; asimismo, intervino Ulises Rodríguez Febles para mostrar los avances y tropiezos en este tema de la Casa de la Memoria Escénica y Alfredo Zaldívar, de la Casa de las Letras Digdora Alonso.

Luego, se efectuó otro debate titulado Memorias de la azúcar en la poesía, el teatro y el testimonio. Moderado por el poeta Israel Domínguez, aquí se abordaron diferentes tópicos, en los cuales el azúcar y su industria se transformaron en leit motiv de lo artístico y lo profundamente doloroso. Más adelante, se presentó el libro La callada molienda, de Maylan Álvarez.

En la otra parte del evento se trasladarán las actividades al sureño municipio de Jagüey Grande, donde se continuará el abordaje al segundo Poeta Nacional (un poco olvidado por los pasos de las arenas del tiempo y la política) y a su cuaderno más conocido.