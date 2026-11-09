Música de concierto en Matanzas: la paradoja del olvido y la resistencia del talento

Matanzas ha sido, por definición e historia, una de las plazas culturales más refinadas de Cuba. De sus aulas y salas han brotado generaciones de virtuosos que alimentan el tejido sonoro de la nación.

Sin embargo, en la actualidad presenciamos una realidad tan desgarradora como incomprensible: la paulatina invisibilización de la música de cámara y de concierto, acompañada por el desinterés institucional hacia quienes sostienen, contra viento y marea, la excelencia artística de la provincia.

​Es alarmante observar cómo formaciones jóvenes, desbordantes de rigor, empuje y sueños —como D’Cámara, Camerata White o el quinteto Atenas Brass—, deben lidiar con la apatía de quienes deberían impulsarlas. Estos jóvenes músicos, junto a agrupaciones emblemáticas como la Orquesta Sinfónica de Matanzas, han llevado el nombre de la provincia a los más altos pedestales del arte. ¿Cómo es posible que su entrega se reciba con el abandono, la falta de estímulo y la ausencia de espacios dignos de promoción?

Foto: Luis Daniel Báez Ramírez

​La motivación no es un adorno burocrático, es la linfa vital de la creación. Cuando a un profesional de la música se le priva del reconocimiento material y moral que merecen sus años de estudio y sacrificio, no solo se le agravia individualmente: se fractura la continuidad cultural de toda una región. La inequidad con la que se distribuye la visibilidad mediática e institucional favorece a menudo la inmediatez e ignorante banalidad, relegando el repertorio académico y de cámara a un rincón de penumbra que ya roza límites peligrosos.

​Detrás de este panorama desolador, subyace otro peligro inminente: el descuido de la Enseñanza Artística. Las escuelas de arte no son canteras obsoletas, son altares donde se moldea la identidad cultural del país. Si los jóvenes formados en nuestras aulas ven que el destino de sus maestros y el suyo propio es la desatención y la falta de garantías para desarrollarse dignamente, la fuga de talentos y el desánimo terminarán por vaciar las salas de concierto.

«Entre danzones, festeja a Matanzas, la Banda Provincial de Conciertos». Fotos: Flavia de los Angeles Contreras Vega

​A esta falta de visión se suma la dolorosa injusticia que sufren maestros y creadores de trayectoria intachable. Resulta inaceptable que músicos que han entregado su vida entera a la academia, liderando proyectos de alcance nacional o encabezando instituciones de la talla de la Orquesta Sinfónica de Matanzas, vean soslayado su estatus o relegado su reconocimiento a planos secundarios, por meros formalismos o desidia administrativa. Degradación, postergación o desinterés hacia las figuras fundacionales del patrimonio musical cubano son términos que no deberían figurar en el vocabulario cultural de nuestra patria.

​La música de concierto y de cámara no es un privilegio de élites ni un lujo prescindible: es el pulso vivo de nuestra memoria artística. Ignorar a los jóvenes que la renuevan y desestimar a los maestros que la cimentaron es condenar a Matanzas al silencio. Restablecer los estímulos, garantizar presupuestos, visibilizar en los medios la labor de nuestros instrumentistas y proteger la cadena de la enseñanza artística no son peticiones de favor; son deberes impostergables con la cultura cubana. (Por: María de los Ángeles Horta/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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