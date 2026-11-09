Ponches castigan a Cuba ante Japón

Cuba perdió este domingo 5-1 ante Japón en la Copa Mundial de Béisbol Sub-23. Fue la segunda derrota del equipo antillano en el torneo.
El tunero Yassel Conrado Izaguirre puso la única carrera isleña. Su doble entre los jardines izquierdo y central, en el final del segundo inning, empujó la anotación.
La ofensiva sumó cinco imparables. Rafael de Jesús Álvarez, Carlos Daniel Chávez, Andrys Adrián Agüero y Carlos Alberto Nieto aportaron un hit cada uno. Aun así, los bates no encontraron el camino. El pitcheo nipón ponchó a 12 bateadores cubanos.
El pinareño Randy Román Martínez cargó con el revés. Trabajó 4.1 innings y permitió seis hits y cuatro limpias. Regaló un boleto y ponchó a tres.
Christian Rojas vivió una salida difícil. Permitió un hit y una carrera limpia, y dio dos boletos sin sacar un out.
Daniel Alejandro García devolvió la calma. Lanzó 1.2 innings sin hit ni carrera y ponchó a dos. Kevin Manuel Hernández cerró con una entrada en blanco.
El estreno cubano también dejó sabor amargo. Corea ganó 3-2 en extrainnings. Después, Cuba aplastó 26-6 a Sudáfrica y recuperó la sonrisa.
La próxima cita será este lunes, a las 2:00 de la tarde, ante Venezuela. El juego se jugará en el estadio Roberto Clemente, de Masaya. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)
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