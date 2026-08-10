Cultura

Celebrarán Jornada Fidelísimo en Matanzas

Periódico Girón 10 de agosto de 2026 0 comment
Jornada Fidelísimo festejará al Comandante en Jefe en Matanzas

La jornada Fidelísimo comenzará el día 11 hasta el 14 del presente mes, por iniciativa de la Dirección Provincial de Cultura junto a proyectos socioculturales de los centros provinciales y municipales, en honor al centenario de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, al 25 aniversario del Proyecto Sociocultural Maravillas de la Infancia y al Día Internacional de la Juventud.

El calendario de la programación cultural incluirá concursos de pintura, exposiciones fotográficas, conciertos, teatro, repentismo, cinemóvil en disímiles escenarios como los museos, la Galería Taller Lolo, el Parque de la Libertad, el barrio La Marina, el Teatro Sauto, y demás sitios de la ciudad.

Alvin Hernández Ricardo, director del Proyecto Aché, comentó que una de las actividades claves de la jornada será el carnaval infantil, el cual se desarrollará el día 12, ya que volverá a las calles esa costumbre carnavalesca que se había perdido, producto de las dificultades de un contexto económico y elctroenergético que nos golpea a todos.

«Yadiel Durán, presidente de la AHS en Matanzas, dirigirá el espectáculo Cien años, un solo camino, regalo de los artistas matanceros por el centenario del natalicio de nuestro eterno Comandante en Jefe, que tendrá lugar el día 13 en el Teatro Sauto a las dos de la tarde», detalló, a su vez, Noslen González Sosa, subdirector provincial de Cultura.

Compañía Danza Espiral, el Movimiento de Artistas Aficionados, la Orquesta Failde, Mariachi Los Coyotes, Teatro Las Estaciones, Los Muñequitos de Matanzas, Afrocuba, entre otros invitados actuarán en defensa de las tradiciones y la cultura de la mano del pueblo matancero durante los próximos días.

Gonzáles Sosa agregó que Fidelísimo no es más que un hermoso tributo a quien ha dado su vida, su legado a la cultura cubana para que hoy tenga ese esplendor, para que sea ese movimiento que nos une y que nos compromete a seguir defendiendo. (Por Gisselle Brito García/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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Sobre el autor: Redacción Periódico Girón

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