De Matanzas

Reciben en Colón a balonmanista medallista de oro

Periódico Girón 11 de agosto de 2026 0 comment
Reciben en Colón a balonmanista medallista de oro

La balonmanista Danielys Herraz Reyes fue recibida en Colón tras su brillante actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde Cuba obtuvo, en este deporte la medalla de oro.

La presea dorada alcanzada es la segunda en este tipo de competencias y la ratifica como jugadora destacada en la Liga Italiana, la cual integra desde hace varios años.

En el recibimiento a Danielys participaron autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio.

La joven deportista colombina resultó reconocida con el Escudo de la Ciudad, en el marco de las actividades por el aniversario 190 de la urbe. (Tomado de TV Yumurí)

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Sobre el autor: Redacción Periódico Girón

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