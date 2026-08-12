Jóvenes de la Fiscalía en Matanzas rememoran legado de Fidel Castro

Jóvenes y trabajadores de la Fiscalía Provincial de Matanzas celebraron, mediante un emotivo intercambio con el jurista Rodolfo Ortega Villalonga, fundador de los Órganos de la Seguridad del Estado en el territorio, el Día Internacional de la Juventud este 12 de agosto.

Durante el encuentro Ortega Villalonga, quien tuvo la oportunidad de compartir en varias ocasiones con Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana, contó a las nuevas generaciones sus experiencias al lado del Comandante en Jefe y significó que, como ahora, todos los momentos históricos han tenido sus retos.

Ortega Villalonga sirvió de escolta al líder revolucionario en diversas oportunidades durante su estancia en Matanzas, también comentó sobre sus intercambios en sus visitas de trabajo a Angola y Alemania. Además, en más de una ocasión, el propio Fidel le encomendó algunas misiones que cumplió con gran satisfacción.

Ernesto Collado, asistente fiscal en el órgano expresó: «hoy el llamado a los jóvenes es a asumir los desafíos de estos tiempos, con un profundo compromiso, conciencia, sentido del momento histórico, de responsabilidad y del deber, pensando en ese futuro que nos pertenece y que se construye y define ahora mismo».

Los jóvenes en la actualidad sostienen buena parte de la labor del órgano fiscal y han estado presentes en trabajos de gran impacto para la sociedad, por ello han sido reconocidos a nivel nacional con la Bandera de Honor de la Unión de Jóvenes Comunistas, la más alta distinción que otorga el Buró Nacional de esta organización a colectivos destacados.