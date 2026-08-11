Fidel, protagonista de una exposición fotográfica en Unión de Reyes

La historia y el pensamiento de Fidel Castro Ruz vuelven a encontrarse con el público de Unión de Reyes a través de una exposición fotográfica inaugurada en la Casa de Cultura Municipal Pablo Quevedo, como parte de las actividades conmemorativas por el centenario de su natalicio.

El simbólico corte de una cinta marcó la inicio de la muestra, organizada por la Dirección Municipal de Cultura, la Filial Universitaria Regino Pedroso y la Dirección de Combatientes, con el propósito de acercar a los visitantes a diferentes momentos de la vida del Comandante en Jefe mediante fotografías y libros de texto.

Durante la jornada, la artista aficionada Olga Fariña dedicó unas décimas a Fidel, expresión artística que se sumó al homenaje y resaltó la vigencia de su figura en la memoria colectiva.

Yendry Castañeda Rosario, director de la Casa Museo Juan Gualberto Gómez, destacó el valor de la iniciativa para propiciar el conocimiento y la reflexión, especialmente entre las nuevas generaciones.

Uno de los elementos centrales de la muestra es el concepto de Revolución, acompañado por una bibliografía que permite profundizar en su pensamiento político y social y en los acontecimientos que marcaron su trayectoria.

También ocupa un espacio destacado La historia me absolverá, alegato de autodefensa pronunciado por Fidel durante el juicio por los hechos del Moncada. En sus páginas quedaron recogidos los principales problemas que enfrentaba la Cuba de entonces y las ideas que, años más tarde, formarían parte del proceso revolucionario.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 22 de agosto y forma parte del programa de actividades que anteceden las celebraciones por el centenario del natalicio de Fidel Castro.

La propuesta invita a recorrer, desde la fotografía y la literatura, una parte de la historia nacional y a reencontrarse con una figura que dejó una profunda huella en el devenir de Cuba.