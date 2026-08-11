Premian a joven bailarín matancero en certamen de ballet en Sudáfrica

Los jóvenes estudiantes Greisell Lastre y el matancero Joan Manuel Riera, ambos de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso (ENBFA), ratificaron la excelencia de la escuela cubana de ballet al conquistar cinco medallas de oro y una de plata en el Concurso Internacional de Ballet de Sudáfrica, celebrado del tres al seis de agosto en Ciudad del Cabo.

Según dieron a conocer fuentes cercanas al plantel, Riera obtuvo tres medallas de oro: en variación masculina, en pas de deux y en la categoría de baile contemporáneo; mientras que Lastre conquistó la medalla de oro en pas de deux y en baile contemporáneo, además de una medalla de plata en variación femenina.

Durante la competencia, bajo la guía de la maestra Idania La Villa, los destacados pupilos interpretaron el pas de deux Diana y Acteón; y, de manera individual, ella asumió la variación de Esmeralda, y él interpretó la variación de Las llamas de París.

Agrega la misma fuente que Riera y Lastre llevaron también a escena Psá Mate, de la coreógrafa cubana Ely Regina Hernández, obra con la que alcanzaron el máximo galardón en la categoría contemporánea.

Tales resultados confirman el alto nivel artístico y técnico de los jóvenes bailarines y dan continuidad al excelente desempeño alcanzado en la edición anterior del concurso, donde ambos también conquistaron medallas de oro.

Como parte de su preparación para esta cita internacional, participaron previamente en una gala en Johannesburgo, experiencia que contribuyó a consolidar el trabajo realizado durante meses de entrenamiento.

A la sazón, la ENBFA agradeció a Dirk Badenhorst, director del prestigioso certamen —uno de los escenarios competitivos más importantes del continente africano—, por su constante apoyo, cercanía y atención hacia la institución y sus estudiantes.

Su compromiso con el desarrollo del talento joven y su permanente vínculo con la escuela han sido una valiosa muestra de confianza en las nuevas generaciones del ballet cubano, reza ese agradecimiento.