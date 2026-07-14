La Colmenita de Arroyo Naranjo llega a Matanzas con «Cucarachita Martina»

La reconocida agrupación teatral infantil La Colmenita, del municipio habanero de Arroyo Naranjo, se presentará en varios escenarios de Matanzas este fin de semana con la obra «Cucarachita Martina», en una gira que acerca el teatro a comunidades y espacios públicos del territorio.

Las funciones se realizarán el sábado 18 de julio a las 4:00 p.m. en el poblado de Guanábana, y a las 8:00 p.m. en el Reparto Gelpis. La gira concluirá el domingo 19 de julio con una presentación a las 10:00 a.m. en el Parque de la Libertad, en la ciudad de Matanzas.

La obra, concebida como teatro infantil para toda la familia, promete una «aventura llena de risas, música y amistad», según el cartel promocional del evento. La Colmenita, fundada en 1990 por el maestro Carlos Alberto Cremata Malberti, es una de las agrupaciones infantiles más emblemáticas de Cuba, reconocida por su labor formativa y por llevar el arte escénico a todos los rincones del país con un lenguaje que conecta con niños y adultos por igual.

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