Economía

2155 MW de máxima afectación

Periódico Girón 22 de julio de 2026 0 comment
2155 MW de máxima afectación

En el día de ayer el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas, incluyendo la madrugada, por falta de capacidad de generación. La mayor afectación fue de 2223 MW a las 22:40 de la noche, con impacto en todas las provincias del país. Para hoy se estima una afectación de 2155 MW.

Situación de las unidades de generación térmica

Unidades en avería:

  • Unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel.
  • Unidades 1 y 2 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.
  • Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton.
  • Unidad 3 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.

Unidades en mantenimiento:

  • Unidad 3 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.
  • Unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.
  • Unidad 5 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.

Energías renovables y otras fuentes

Los 54 parques solares fotovoltaicos generaron ayer 4824 MW/hora, con una potencia máxima de 892 MW.

Generación Distribuida

  • Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible.
  • Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.

Pronóstico para el horario pico

  • Disponibilidad en horario pico: 1075 MW
  • Demanda máxima prevista: 3200 MW
  • Afectación pronosticada: 2155 MW

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Sobre el autor: Redacción Periódico Girón

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