El gimnasio es más que una moda

Hace ya algunos años se ha puesto en boga el hábito de asistir al gimnasio y llevar adelante una vida de disciplina y constancia no solo para sentirse saludable y activo, sino también para construir el físico deseado. Muchos lo llaman moda, pero los que conocen cuánto sacrificio conlleva defienden la idea de que levantar pesas es lo que realmente te asegura una vejez activa e independiente.

Es admirable como cada vez más los jóvenes comienzan en el camino de cuidar su cuerpo y alimentación, esto último con mucha inventiva por las condiciones en que se encuentra la economía familiar en la mayoría de los casos y lo difícil que se hace encontrar los alimentos adecuados. Ser fitness en Cuba lleva en el proceso mucho más que deseos y motivación, hay una dosis de sacrificio extra que nadie percibe a simple vista.

Quizás por eso competir con diferentes demostraciones entre gimnasios se ha hecho habitual y hoy se incluyen entre las acciones que lleva a cabo el Inder en todo el país.

El municipio Pedro Betancourt fue sede recientemente de un festival deportivo de fuerza donde la comunidad fitness se unió para evaluar los resultados que desde hace mucho tiempo vienen construyendo.

Se evaluaron las categorías sub 18, sub 23 y mayores donde en el sexo femenino resultaron ganadoras Keila Brito, Elizabeth Arango y Darielis Perdomo.

Mientras en el masculino se llevaron los premios Anthony Herrera, Lázaro Hernández, Yariel Caballero, Cristian Caballero, Adriel Landa, Grabiel Paz y Addiel Viamonte. Además se seleccionaron los mejores árbitros: en el masculino Lázaro Martínez y en el femenino Sheila Calzadilla.

Este evento continuará sus actividades en la última semana de Julio donde se realizarán modelajes para introducir a los nuevos miembros en el reglamento competitivo. La instancia provincial tendrá lugar durante la segunda semana de septiembre en el Ateneo de la ciudad de Matanzas.

Para inscribirse pueden comunicarse al teléfono 54446568 con el organizador Lázaro Yasmany Bayón Álvarez.

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