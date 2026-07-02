Copa Mundial de Fútbol: Bélgica, Estados Unidos e Inglaterra avanzan a octavos 

En un partido extremadamente loco y con remontada incluida, la selección de Bélgica doblegó a su similar de Senegal tres goles por dos, para clasificarse a la fase de octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026, en la que rivalizará con el ganador del partido entre Estados Unidos y Bosnia.

Al minuto 9 llegó la primera oportunidad de gol para el conjunto europeo cuando en una buena jugada individual de Charles De Ketelaere, que en un par de ocasiones intentó disparar, pero en ambas el balón fue rebotado por diferentes defensores africanos. En el último de ellos le quedó el balón a Leandro Trossard, que le pegó con mucha potencia de pierna derecha, pero se dirigió a las manos de Mory Diaw.

Habib Diarra inauguró el marcador para el conjunto de los Leones de Teranga al minuto 25 de la primera mitad del encuentro, luego de aprovechar un balón rebotado tras un disparo de su compañero Ismaila Sarr para solo tener que tocar, de manera sutil, el balón y batir a Thibaut Courtois.

Antes del descanso, los Diablos Rojos reaccionaron y se quedaron muy cerca del empate; en primera instancia, un disparo de Jeremy Doku fue desviado por Ismail Jakobs y de inmediato lo intentó Maxim De Cuyper, pero a mano cambiada Mory Diaw la sacó antes de que ingresara a la portería.

El juego se sentenció con un auténtico golazo al inicio del segundo tiempo, al minuto 51, con un pase detrás de media cancha de Moussa Niakhaté a Ismaila Sarr, quien la bajó con el pie como si fuera con la mano a la entrada del área y en dos tiempos definió de forma exquisita para poner el 2-0.

Bélgica demostró orgullo y puso emocionante el final con un gol de Romelu Lukaku a centro de Thomas Meunier al 86; una pésima salida del portero africano generó el tanto del empate de cabeza al 89 por parte de Youri Tielemans.

Ya en el tiempo suplementario, una falta en el área de Lamine Camara sobre Youri Tielemans no fue percibida en primera instancia y, tras la revisión del VAR, se decretó un tiro penal que el propio Tielemans al minuto 125 cobró perfecto para darle el triunfo a Bélgica. (Por: George Carlos Roger Suárez)

Estados Unidos hace vibrar nuevamente a su afición y ya está en los octavos de final del Mundial 2026. En un duelo de altísimo voltaje correspondiente a la eliminatoria de 32, la escuadra de las barras y las estrellas doblegó 2-0 a Bosnia y Herzegovina.

Folarin Balogun abrió el cerrojo al minuto 45 tras cazar un balón dividido, pero el delantero del Mónaco pasó de héroe a villano al ser expulsado en el 64′ por una dura entrada sobre Tarik Muharemovic. Lejos de desmoronarse con 10 hombres, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino mostró una capacidad envidiable y sentenció el choque al 82′ con un soberbio cobro de tiro libre de Malik Tillman.

Aunque Bosnia retuvo ligeramente el balón y generó más volumen ofensivo con 11 remates totales contra 8, los estadounidenses exhibieron una eficacia clínica; sus únicos dos disparos con dirección de portería terminaron en el fondo de la red.

Esta solidez confirma el tremendo torneo del ‘Team USA’, que avanzó como líder del Grupo D con seis puntos tras sus victorias sobre Paraguay (4-1) y Australia (2-0). A nivel individual, Balogun se ha consolidado como la gran figura con tres dianas en el certamen, respaldado por el talento de Tillman y el liderazgo en la zaga del capitán Tim Ream.

Lo que logra esta selección es para aplaudir de pie, sumándose al éxito de México y Canadá para instalar a los tres anfitriones de CONCACAF entre los 16 mejores del planeta. Su próximo reto será superar a Bélgica y alcanzar los cuartos de final por primera vez desde el mundial Corea-Japón 2002.

Enfrentar a los belgas sin su goleador Balogun por sanción será una prueba de fuego, pero el nivel mostrado en casa, con un fútbol coral y resiliente, le otorga a la afición americana la licencia para continuar con el sueño en pos de hacer historia. (Por: Diego Riera, estudiante de Periodismo)

Inglaterra aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras remontar 2-1 frente a la República Democrática del Congo, en un partido que resolvió en los minutos finales gracias a un doblete de Harry Kane.

El conjunto africano sorprendió desde el inicio al abrir el marcador en los primeros compases del encuentro y sostuvo la ventaja durante gran parte del tiempo reglamentario. Orden defensivo y sacrificio colectivo permitieron al Congo neutralizar los constantes intentos ofensivos de los ingleses.

Los dirigidos por Thomas Tuchel dominaron la posesión y buscaron el empate por diferentes vías, pero la falta de efectividad mantuvo la incertidumbre hasta el tramo decisivo. El ingreso de Anthony Gordon cambió el desarrollo del partido con su velocidad y claridad en el último tercio del campo.

El joven extremo asistió en dos ocasiones a Harry Kane, quien respondió con dos definiciones de gran factura para darle la vuelta al marcador en menos de diez minutos y sellar la victoria inglesa.

Además del pase a la siguiente fase, Inglaterra rompió una sequía de 36 años sin conseguir una remontada en una Copa del Mundo. El triunfo fortalece las aspiraciones del conjunto británico, que mantiene vivo el objetivo de conquistar el título mundial. (Por: Maxdiel Fernández Padrón) (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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