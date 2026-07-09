Arriba Consejo Electoral Provincial de Matanzas a su séptimo aniversario

El Consejo Electoral Provincial (CEP) celebró recientemente su séptimo aniversario con una gala político cultural realizada en la Sala White de esta ciudad.

La conmemoración resultó un espacio propicio para valorar siete años de trabajo ininterrumpido dedicado a garantizar la transparencia, la legalidad y la participación popular en cada proceso electoral desarrollado en el territorio, según destacó la presidenta del CEP, Dayamy Rodríguez Cepero.

La creación de los Consejos Electorales Provinciales y Municipales constituyó un hito en el sistema político cubano. El 13 de julio de 2019, con la aprobación de la Ley No. 127, Ley Electoral, se dispuso la constitución de estos órganos, respondiendo a la disposición transitoria primera de la Constitución de la República de 2019.

Desde entonces, los Consejos Electorales Provinciales —máximas autoridades electorales en sus respectivos territorios— tienen como misión organizar, dirigir y supervisar las elecciones, consultas populares, plebiscitos y referendos que se convoquen en el país. Su labor ha estado presente en procesos trascendentales como la consulta popular sobre el Código de las Familias, las elecciones a las asambleas municipales del Poder Popular y las elecciones nacionales.

Uno de los momentos más significativos del acto fue la entrega de reconocimientos a personalidades y colectivos que, por su trayectoria y dedicación, han contribuido al fortalecimiento del Órgano Electoral durante estos siete años. Fueron homenajeados actualizadores del padrón, presidentes de colegios, especialistas en registro y cómputo, así como trabajadores de entidades colaboradoras, quienes han desempeñado un papel clave en la organización y desarrollo de los procesos comiciales en la provincia.

El segmento artístico estuvo a cargo del Dúo EMI de Cuba y de la estudiante del IPVC, Sabrina Navarro. Las expresiones artísticas reafirmaron el carácter reflexivo del acto, que cerró con la ratificación del compromiso de continuar trabajando con rigor, transparencia y apego a la legalidad, en correspondencia con las demandas del pueblo cubano.

Al evento asistieron autoridades, trabajadores del sistema electoral, representantes de organizaciones de masas y otros invitados. (Izet Morales Rodríguez. Fotos: Raúl Navarro Fuentes)