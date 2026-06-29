José Amaury Noroña: “Despertó el MVP”

El patrullero matancero José Amaury Noroña, elegido por el mentor Aveicis Pantoja como refuerzo para sus leñadores en la etapa de play-off de la Liga Élite, cayó de pie en el elenco oriental.

Noroña dio muestras de ajustes en el cierre de la etapa clasificatoria con los Cocodrilos de Matanzas, volviendo a demostrar el tremendo poder que guardan sus muñecas y poniendo la velocidad en función de la ofensiva.

A pesar de tener una campaña discreta para lo que había demostrado en los últimos campeonatos nacionales, el colombino quedó como líder en bases robadas del campeonato con 10.

Entre sus métricas individuales resaltaban nueve dobles y seis cuadrangulares como extrabases. Su frecuencia para conectar cuadrangulares quedó fijada cada 21 veces al bate en el acápice en el que ocupó el segundo puesto de la armada roja y amarilla, solo por detrás de Andrys Pérez, quien exhibió una frecuencia de (VB-HR) de 18.

Muchos fueron los cuestionamientos cuando fue elegido por Pantoja. ¿Dónde va a jugar? ¿A quién sienta si Las Tunas tiene sus jardines completos? ¡Es un pelotero de racha; habrá que ver cómo encaja!

José Amaury Noroña se encargó de disipar todas y cada una de las dudas que pesaban sobre su rendimiento, transformándose en uno de los héroes de la clasificación de los orientales a la gran final.

En la semifinal frente a los sabuesos holguineros, concluyó cuarto en indiscutibles conectados dentro de los leñadores con diez, y lideró las carreras anotadas junto con Henry Quintero con nueve.

También fue primero en (OPS) con 1.630, (SLU) con 1.130, bases robadas con una, total de bases con 26 y biangulares con 5.

Como si estas cifras fueran menores, fue colíder en triples con uno junto a Liuber Gallo, compartió la supremacía en cuadrangulares con Luis Pérez con tres batazos de vuelta completa y quedó segundo en cuanto a las carreras impulsadas junto con Yovani Alarcón con 10.

La defensa se adueñó del jardín central, realizando jugadas que en más de una ocasión evitaron carreras del contrario.

José Amaury Noroña es un pelotero de los pocos que tenemos en el país que cuenta con las cinco herramientas para brillar en el béisbol, rápido, con poder al bate, buen brazo, pone la pelota en juego y una exelente defensa de los jardines.

Si bien es cierto que por momentos entra en rachas negativas con el madero trabajar con él para desarrollar aún más sus capacidades y porque no buscarle un contrato en alguna liga del Caribe puede traernos frutos de cara al futuro.

Con los Leñadores anclados en la gran final de la lid veraniega y transformado en uno de los más relevantes del conjunto esperemos que lo tengas presente para la nómina de los Centroamericanos.

Lea también