Argentina apela a la épica y elimina a Egipto con una remontada histórica

Argentina volvió a escribir una página memorable en la Copa del Mundo 2026. La Albiceleste remontó un marcador adverso de 0-2 ante Egipto y terminó imponiéndose 3-2, para sellar su clasificación a los cuartos de final en un partido cargado de emoción y dramatismo.

El conjunto africano sorprendió al campeón del mundo con una actuación sólida y llegó a colocarse con dos goles de ventaja, complicando el camino de los dirigidos por Lionel Scaloni. Sin embargo, Argentina reaccionó en el tramo decisivo del encuentro y halló la remontada cuando más presión existía.

Lionel Messi volvió a ser protagonista, al dar una asistencia y marcar uno de los goles del triunfo para extender su racha goleadora en los Mundiales. El astro argentino llegó a nueve partidos consecutivos, anotando en la máxima cita del fútbol una marca que amplía, aún más, su legado internacional.

Con su tanto frente a Egipto, Messi se convirtió en el primer futbolista en la historia de las Copas del Mundo en marcar en seis partidos consecutivos de eliminación directa. La racha comenzó en Qatar 2022, con goles ante Australia, Países Bajos, Croacia y Francia en la final, y continuó en 2026 frente a Cabo Verde y Egipto.

El récord anterior pertenecía a los históricos Leónidas, Sárosi y Vavá, quienes habían conseguido marcar en cinco encuentros consecutivos de fases eliminatorias mundialistas.

Argentina mantiene su camino hacia la defensa del título con una victoria sufrida, mientras Messi continúa rompiendo registros y convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la historia de los Mundiales.