Merino decide en el descuento y España elimina a Portugal del Mundial

España selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, tras derrotar 1-0 a Portugal con un gol de Mikel Merino en el minuto 90+1. Cuando todo apuntaba a la prórroga, el mediocampista apareció para romper la igualdad y mantener vivas las aspiraciones de la Roja en el torneo.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad y el equilibrio. Ambas selecciones protagonizaron un duelo táctico, con pocas ocasiones claras de gol y un alto nivel defensivo, que impidió que los ataques hallaran espacios durante la mayor parte del compromiso.

España asumió la iniciativa con mayor posesión del balón, mientras Portugal apostó por transiciones rápidas para sorprender a la zaga rival. Sin embargo, las dos defensas respondieron con solvencia y mantuvieron el marcador sin movimientos hasta los minutos finales.

Cuando parecía inevitable el tiempo extra, España encontró la recompensa a su insistencia. En el primer minuto del descuento, Mikel Merino apareció dentro del área para definir con precisión un pase de Ferrán Torres y desatar la celebración de la afición española con el gol que decidió la eliminatoria.

La anotación dejó sin margen de reacción al conjunto portugués, que vio terminar su participación mundialista, pese a ofrecer un partido competitivo. España, por su parte, avanza a los cuartos de final con una victoria agónica y reafirma su candidatura para pelear por el título.

La derrota de Portugal dejó un trago amargo para los seguidores del más universal de los deportes. El adiós de su máxima estrella, Cristiano Ronaldo que marcó una historia para esta selección, llevándola a la discusión de entre los mejores del mundo.

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