Suiza derrota a Colombia en penales y clasifica a cuartos del mundial 

La selección de Suiza completó los cuartofinalistas de la Copa Mundial de Fútbol con sede en Estados Unidos, México y Canadá y será el rival de la campeona Argentina.

Después de eliminar a Colombia, tras una tanda de penaltis, que desenredó a su favor un partido igualado y sin goles en el BC Place, de la ciudad canadiense de Vancouver.

El combinado cafetero generó varias ocasiones de peligro antes de la pausa de hidratación, pero no pudo perforar las redes de sus rivales, que plantearon una defensa rocosa, pero sin llegar a esconderse del rival.

El resto de la primera parte se tornó un tanto cortada, con constantes pausas en el juego y sin ninguno de los dos planteles haciendo esfuerzos por adelantarse en el marcador.

En la segunda parte, pese a las idas y venidas y las alternativas planteadas por los entrenadores, las ocasiones fueron a cuentagotas. El equipo que dirige Néstor Lorenzo solo inquietó a Gregor Kobel con un lanzamiento de Gustavo Puerta, mientras que el de Murat Yakin amenazó algo más, con una buena opción de Fabian Rieder, bien repelida por Camilo Vargas.

El central, Jhon Lucumí, estrelló un cabezazo en el larguero y Jaminton Campaz desaprovechó la mejor en la segunda parte, enviando un remate por arriba cuando estaba solo ante Kobel.

Los 30 minutos de prórroga no fueron suficientes para definir el ganador del encuentro, lo que dio paso a la tanda de penales, donde el portero de Suiza se agigantó para darle la victoria a los suyos.

Suiza, que regresa a unos cuartos de final del mayor torneo del balompié de la FIFA, luego de 52 años, enfrentará a la campeona vigente, Argentina, quien debió tirar de épica para solventar su compromiso frente a Egipto.