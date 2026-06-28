Verano con mi gente ha comenzado

Quedó inaugurado este 28 de junio el «Verano con mi Gente» en el Parque de La Libertad, con un colorido pasacalle que partió desde La Vigía, animado por proyectos socioculturales, la conga «Los 4 del Solar», el Inder y Cultura.

La actividad fue presidida por las máximas autoridades de las organizaciones políticas, de masas y gubernamentales de la provincia y el municipio. En la apertura, Yarosne Quintana Menocal, secretaria de la UJC en el municipio Matanzas, destacó que este espacio pone a la juventud como protagonista y lleva la música, el deporte, la danza y el arte a cada rincón de la comunidad.

Recordó el centenario de Fidel como inspiración para confiar en la fuerza transformadora de las nuevas generaciones y agradeció el respaldo del Partido, el Gobierno, la UJC, las organizaciones estudiantiles y las direcciones de Cultura y el Inder.

«Que cada actividad sea un regalo para nuestra gente», convocó Yarosne, al tiempo que insistió en que la juventud comunitaria sea el corazón de esta jornada, uniendo talentos, iniciativas y sueños, para que cada rincón se llene de energía y esperanza.