Anuncian ganadores del Premio Orlando García Lorenzo

Distinguidos representantes de las letras matanceras otorgaron el Premio de la Crítica Literaria Orlando García Lorenzo en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Matanzas en la mañana de este viernes, con la intención de laurear los tres mejores libros de autores matanceros publicados en el 2025, tanto en formato impreso como digital, en cualquier parte del mundo.

Artistas foráneos, como la poetisa María del Rosario Guerra Ayala, la narradora Karla Flores y el dramaturgo Ulises Rodríguez Febles integraron el jurado del evento de la crítica, homenaje al ya mencionado intelectual de nuestra provincia.Los tres galardonados resultaron: Los países de la noche, libro de poesía de Leymen Pérez; Agua en canasta, de la poetisa Laura Ruiz Montes y Sale el sol por el Oriente, del género poesía para niños, de Alfredo Zaldívar.

“Los países de la noche había ganado el Premio Internacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz, pero recibir este premio hoy en mi tierra, de manos de un jurado al que aprecio mucho, es muy gratificante. El libro, estructurado con poemas en prosa y verso libre, habla de algunos temas recurrentes en mi obra, la crítica social, lecturas culturales en su sentido más holístico y el dolor”, expresó Leymen Pérez.

A su vez, aconteció, como una ramificación del programa principal, el concurso de reseñas “La cola de la serpiente” y el de minicuentos “La Malva azul”, con lecturas en vivo de las obras de escritores aficionados o de un recorrido consagrado en la literatura yumurina.

Alfredo Zaldívar, Norge Céspedes y Leymen Pérez, jurado en estas modalidades, otorgaron el premio de reseñas a dos de los textos: De triunfos y promesas, de Brian Pablo G. Lleonart por su lectura penetrante y orgánica; y En la puesta de los derrotados, de Mae Roque por su precisión y profundidad conceptual.

“Llevo concursando desde hace 10 años y es primera vez que gano “La cola de la serpiente”. El texto con el que participé es una reseña del poema De triunfos y promesas, pero la vida pasa, de Juventina Soler Palomino, el cual habla de la derrota como sentimiento universal, específicamente anclado a la realidad cubana”, compartió Brian Pablo G. Lleonart para el Periódico Girón.

Mientras, la categoría minicuentos quedó desierta, por no cumplir con los requerimientos técnicos y dramatúrgicos. Ante lo cual destacaron dos menciones: El banquete de Budapest, de María de los Ángeles Horta y Desamparo, de José Germán Hervis. (Giselle Brito García)

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