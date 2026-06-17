Libros como puentes: Escribir la belleza

José Martí, ese niño triste y comprometido, el soñador de libertades para todos, testamentó que los infantes merecen la belleza desde una dignidad literaria imprescindible, para orientarlos en su crecimiento, en sus andaduras vitales para ser hombres y mujeres de bien.

Los escritores cubanos para niños y niñas del siglo xxi hemos tratado de caminar por el mismo sendero. Queremos libros donde irrumpa la belleza de todas las maneras posibles, sustentada por la verdad, incluso, cuando va de la mano de los temas más espinosos, los más complicados, como así de complicados somos los humanos.

Por eso queremos que la belleza sea hoy la protagonista de la mañana. Y comienza desde bien temprano, porque el poemario La madrugada, un suspiro bien pudo escribirse con el rocío madrugador, o con las gotas olvidadas de una nube pasajera, o con las lágrimas de una ranita que quiere regresar a su casa en la cafetera.

Lucía Cristina Pérez, matancera y autora de este libro, ha trabajado para los niños desde la narrativa y la lírica, aunque también para los adultos desde la poesía.

Y ahora sus décimas, ovillejos, redondillas y pequeñas rimas hacen de esta pieza un lugar para descansar de los diarios ajetreos. Es un pedazo de jardín para quitarnos los zapatos y echarnos a correr detrás de una mariposa o de un cocuyo entretenido y ensuciar las medias —que mami lavará— y olvidarnos por un rato de que el mundo también es un sitio donde conviven otros niños, que lloran ante los cielos grises que fomentan los adultos, los alejados de la belleza.

Hoy disfrutemos de la poesía, de la esperanza con olor a lluvia y rama florecida, de las ganas de vivir que regala la infancia cuando se rodea de belleza.

Ediciones Matanzas, desde su colección Cuarto Menguante, abraza a la niña Lucía Cristina y le acompaña a recorrer el camino de Martí de hombres y mujeres de valía.

Es un libro casi manufacturado en su hechura, con la terneza de las manos que imprimieron, cortaron y pegaron las imágenes que creó el diseñador Johann E. Trujillo para el agrado de los pequeños de casa y de los padres, abuelos, hermanos que acompañaren el tránsito por los tres momentos en que se agrupan los cuarenta y dos poemas: «Escalera de estrellas», «Para que duermas mejor» y «La noche se acerca».

En estas páginas aguardan otros niños y la Pájara Pinta y Arroz con leche y luciérnagas y luceros y escaleras de estrellas y hadas, como las de los cuentos. Nos esperan una agüita de invierno, el cristal mojado de la ventana y la niña Lucy y la abuela Lucy, cantando en una ronda por la belleza que dispensa la literatura.

Buenas lecturas.

(Por Maylan Álvarez/Reseña leída durante el espacio La arcada de papel, actividad realizada en la Casa de las Letras Digdora Alonso, sede de Ediciones Matanzas, dedicada a los niños y niñas del Proyecto, auspiciado por el Centro Kairós, el 21 de abril de 2026)

Dos poemas de La madrugada, un suspiro, de Lucía Cristina Pérez

De «La noche se acerca» De «Escalera de sueños»



Mi abuela me quiere Cuando descubro la bruma

tanto, tanto, tanto, con toda su frialdad,

que me aprieta fuerte pienso que la suavidad

entre sus dos brazos. de tu carita de espuma

Me da muchos besos se marchita. Suave pluma

y tantos abrazos es tu piel tierna, temprana.

que a veces le digo: Espera hasta la mañana

«abu, me haces daño». para quitarte ese chal:

Pero cuando quiere me asusta que te haga mal

que duerma calmado, la niebla de la ventana.

me acaricia suave

con sus suaves manos,

que son como pétalos

de flor, perfumados.



Sobre la autora

Lucía Cristina Pérez Hernández (Matanzas, 1954): Poeta y narradora. Graduada en Historia y Ciencias Sociales por el Instituto Superior Pedagógico Juan Marinello. Fundó y dirigió el Centro de Información e Investigaciones de las Artes Escénicas de Matanzas. Dirigió el Centro de Promoción Literaria José Jacinto Milanés. Miembro del Taller de autores para niños y jóvenes de su provincia. Ha publicado los libros En algún desliz del tiempo (Ediciones Matanzas, 2018; poesía); Clarita y el tiempo (Ediciones Vigía, 2010 y Editorial McPherson, 2019; narrativa) y Carita de sueño (Editorial McPherson, 2023). Sus poemas están antologados en Niña que sueña el laúd (Ediciones Matanzas, 2010) y Los sueños cantan (Ediciones Vigía, 2016). Miembro de la Uneac.