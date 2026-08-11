Exposición fotográfica en Matanzas celebrará centenario del Comandante en Jefe

El próximo miércoles 12 de agosto, a las 10:30 de la mañana, la ciudad de Matanzas se vestirá de gala para rendir tributo al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz con la inauguración de la exposición fotográfica «Fidel y Matanzas: Cien años de luz en la Atenas» en la Tienda Aurora, ubicada en la calle Medio, entre Ayuntamiento y Santa Teresa.

La muestra, que forma parte de la amplia Jornada Cultural Fidelísimos que se desarrolla en la provincia por el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, propone un recorrido visual por la estrecha y entrañable relación que Fidel mantuvo con la Atenas de Cuba a lo largo de su vida.

La exposición contará con la intervención artística de Luis Octavio Hernández, quien aportará su sello personal a esta celebración de la memoria y la historia compartida entre el líder de la Revolución y el pueblo matancero.

La inauguración de esta exposición fotográfica se inscribe en una jornada de intensas actividades en Matanzas, que se extiende hasta el 14 de agosto y que incluye muestras fotográficas, conciertos, y galas artísticas. El propio miércoles 12, además de la exposición, se celebrará el Carnaval Infantil «Por una infancia más feliz» en la céntrica calle Milanés, desde el mítico Teatro Sauto hasta el Parque de la Libertad.

La jornada Fidelísimos también contempla presentaciones de agrupaciones emblemáticas como Los Muñequitos de Matanzas y la Orquesta Faílde, así como la Cantata Arte Fiel en la galería taller El Lolo y la gala artística «Cien años, un solo camino» en el teatro Sauto, Monumento Nacional.

La exposición «Fidel y Matanzas: Cien años de luz en la Atenas» se suma a otras iniciativas que en estos días evocan la presencia del Comandante en Jefe en la provincia. La urbe de ríos y puentes atesora en su memoria aquellos momentos históricos en que Fidel se dirigió al pueblo matancero, como aquel 7 de enero de 1959, cuando desde un balcón del Palacio de Gobierno, en el céntrico Parque de La Libertad, el líder de la Revolución habló a miles de yumurinos.