Los pilluelos, para jugar y aprender desde la música y el arte

El 9 de mayo último reabrió en Matanzas el taller de iniciación musical infantil Los pilluelos: dinámico, inclusivo y didáctico que, durante más de tres décadas, ha propiciado el acercamiento de los niños a la música mediante juegos, rimas, bailes y canciones.

El nacimiento de Los pilluelos se debió al interés de su creadora, la pianista, compositora y profesora María de los Ángeles Horta Hernández, de ofrecer un espacio de interacción que, desde el arte, incluyera a su hija y otros niños de su generación.

“Cuando mi hija cumplió cuatro años creé el taller de introducción a la música pensando en ella y en otros infantes a los que les pudiera interesar. Luego fuimos creciendo y abrimos las puertas a niños más pequeños”, recuerda María de los Ángeles Horta Hernández, fundadora y directora del taller.

La casona con el número 29009 en la calle Manzano, entre Santa Teresa y Zaragoza, acoge cada sábado a niños de entre tres y nueve años. “Los dividimos en dos grupos: de tres a cinco años desde las 10 hasta las 11 de la mañana y de seis hasta los nueve años de 11 a 12 del mediodía.

“Lo que queremos hacer es unir la música y la pintura, para que los más pequeños de casa empiecen a explorar su creatividad desde edades tempranas y tengan un espacio para crear y expresarse.

“Queremos que el arte sea un lenguaje que le ofrezca una alternativa sana frente al uso excesivo de las pantallas, que desarrollen la motricidad y la sensibilidad mientras juegan y aprenden”, puntualiza la fotógrafa Karla González Horta, especialista del Consejo provincial de las Artes Plásticas.

La familia también forma parte de la familia de Los pilluelos. Padres, abuelos, tíos y hermanos se integran en un proceso formativo y recreativo que, a la vez, refuerza la comunicación familiar, en primer lugar, y social, a partir de su extensión hacia otros escenarios.

“Los padres, la familia, son los que definen el buen resultado. Sin su apoyo es imposible, pues son quienes aseguran la sistematicidad, que es fundamental. Indiscutiblemente, ellos son parte de este proceso”.

Los pilluelos tiene lugar durante las mañanas de sábado para dar paso, la última semana de cada mes, a un encuentro en la Oficina del Conservador. Su intención es preparar presentaciones culturales y ofrecerlas al público matancero en diferentes sitios de la ciudad.

No pocos son los beneficios que reporta el contacto desde edades tempranas con el arte, entre ellos refuerza su autoestima, amplía sus conocimientos y la capacidad de creación y socialización.

“Más allá de aprender a tocar un instrumento, a pintar o desarrollar una manifestación artística, creo que el taller contribuye a desarrollar la motricidad en los niños y ejercitar la mente. En el mundo actual se vive muy deprisa y esto los obliga por un ratico a frenar, a calmar sus ansiedades y a concentrarse, a expresarse”, explica González Horta.

Con una metodología dinámica que estimula el aprendizaje activo en constante interacción con la música y el arte, un impacto real a partir de la potenciación de la inteligencia emocional y la agilidad mental, en un ambiente selecto para garantizar que cada pequeño reciba la atención que merece, Los pilluelos también.

“A mí me ha hecho diversificar mi visión de la música. Trabajar con niños brinda la capacidad de saber en qué momento tienes que cambiar la actividad. Uno siempre prepara la idea, pero la espontaneidad es fundamental en la clase y eso lo aprendí con el taller.

Más allá de ser este un encuentro que se debe en gran medida a la música y al arte, su propósito esencial va mucho más allá, según valora la fundadora del proyecto.

“Yo creo que lo más importante no es ser el mejor pianista o ser buen trombonista. Lo más importante es ser buen ser humano y ser feliz”. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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