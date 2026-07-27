Iván Silva vuelve a reinar en el judo centroamericano 

El judoca matancero Iván Silva volvió a reinar en la categoría de 100 kilogramos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana 2026, al derrotar en la gran final a Francisco Balanta, para conseguir su tercera corona en estas citas, primera en dicha división.

A propósito del recién título en Santo Domingo, el fornido atleta señaló que ganar la categoría era un reto que se había propuesto desde el inicio de la preparación.

“Fue reto complejo porque el nivel del judo ha subido muchísimo dentro del área y todos los rivales se preparan muy bien para participar en los eventos, pero con el colectivo técnico encaminamos el entrenamiento para llegar en las mejores condiciones posibles”.

“Gracias a ello y a la constancia, he podido alcanzar el título centroamericano en tres divisiones distintas; cada una de ellas tiene un significado especial en mi carrera deportiva”.

“Desde el inicio, la estrategia que habíamos trazado con los entrenadores era salir al marcaje, controlar la parte técnica y, a partir de ahí, controlar también el combate, llevándolo a un punto donde estuviera cómodo”.

¿Cuál de los tres combates fue el que más te exigió y por qué?

“Sin duda alguna, el primero fue el más exigente, pese a que era un atleta de menor nivel, pero se preparó muy bien y supo hacer una gran pelea”.

“Con el paso de cada competencia, los contrarios empiezan a estudiar tu estilo de combate y comienzan a orientar su preparación en atacar tus puntos menos fuertes para tratar de llevarse el triunfo, que al final es el objetivo principal”.

¿Hubo confianza o quizás un poco de prearranque en ti y existía alguna espina, como se dice en el argot popular con Balanta?

“Ni una cuestión, ni la otra; simplemente fueron algunos detalles al inicio. En el judo, cualquier decisión puede significar que te marquen o marcar tú, por lo que uno siempre debe estar enfocado al máximo en cada pleito”.

“Con mi rival en la final existe una rivalidad deportiva sana, por las tantas veces que nos hemos enfrentado en diferentes escenarios, nos conocemos bien, por lo que cada uno sale a atacar los puntos débiles del otro”.

Háblanos de cómo se siente Iván Silva de su lesión del hombro

“Gracias a Dios me recuperé de manera satisfactoria y le estoy muy agradecido al doctor Carragona, quien está aquí en los juegos con nosotros y fue pieza fundamental en ello y en que pueda volver a competir al más alto nivel”.

“Las lesiones en nosotros los deportistas de alto rendimiento suelen suceder, lo importante es sobreponerse a ellas y llevar el proceso de recuperación lo mejor posible para mantenerse lo más sano posibles”.

Existe mucho nivel en los atletas jóvenes del judo cubano ¿Cómo se motivan ellos contigo y tú con ellos para tener mejores resultados?

“Con los jóvenes que vienen en ascenso el futuro está garantizado, porque tienen muchas ganas de demostrar y la competencia continua en diferentes circuitos y certámenes internacionales contribuye a su desarrollo”.

“El mensaje al pueblo cubano y en especial a mi provincia es que sigan confiando en mí, que siempre voy a dar lo mejor cada vez que salga al tatami, porque no solo represento al judo represento la esperanza de muchos niños que como yo, un día soñaron con

representar a su país”.