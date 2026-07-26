Abuelos: el corazón que no envejece

Cada 26 de julio, el mundo se detiene para mirarlos. Ellos, los abuelos, los que lo han visto todo y lo han dado todo. Los que tienen las manos arrugadas por el tiempo, pero el alma llena de historias.

En Matanzas, el dato demográfico habla por sí solo: con 596 807 habitantes en la provincia, casi cuatro de cada 10 matanceros superan los 60 años. La población decrece, sí, pero la provincia gana en historias, en sabiduría y en ternura. Porque si algo sobra en los abuelos es experiencia y amor para repartir.

Muchos viven solos. Pero la familia no se mide en kilómetros: se mide en llamadas, en fotos compartidas, en el vecino que pasa a saludar o les acerca un «buchito» de café, en el caldo caliente que llega a tiempo. También en el sistema de atención que, con los recursos justos, intenta cuidarlos.

Las Casas de Abuelos y los Hogares de Ancianos de la provincia son su segundo hogar. Pero el primero, el de siempre, es esa familia que los rodea, aunque sea pequeña. Una pensión no alcanza para todo, pero el cariño de un nieto no tiene precio.

Hoy, más que cifras, lo importante es abrazarlos, escucharlos y recordarles que son el pilar de esta tierra. Porque Matanzas no sería Matanzas sin sus abuelos.

¡Felicidades, abuelos! Que la vida les devuelva en sonrisas y compañía todo el amor que han sembrado. Que nunca falte quien les pregunte cómo amanecieron, quien les tenga paciencia y quien les recuerde que, aunque el tiempo pase, su corazón sigue siendo el latido más firme de esta tierra.