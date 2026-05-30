A partir de las crecientes dudas de la población, compartimos una serie de preguntas y respuestas sobre el ingreso a la Educación Superior en Cuba.

–¿Se realizarán los exámenes de ingreso este curso académico?

No. De manera excepcional, en el presente curso académico no se realizarán los exámenes de ingreso debido a la compleja situación de desabastecimiento de combustible que enfrenta el país.

–¿Por qué se tomó esta decisión?

La medida responde a las dificultades materiales y organizativas derivadas del recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos, así como al esfuerzo que representaría para los estudiantes y sus familias trasladarse y participar en el proceso en las actuales condiciones.

–¿Cómo se otorgarán las carreras universitarias?

El otorgamiento se realizará de la forma tradicional, pero tomando únicamente en cuenta el índice académico obtenido en el preuniversitario, ya que no habrá resultados de exámenes de ingreso.

–¿Se mantienen los principios de transparencia y rigor en el proceso?

Sí. El sistema de ingreso mantiene los principios de rigor, transparencia y mejor derecho que han caracterizado históricamente el acceso a la Educación Superior en Cuba.

–¿Cuál es el cronograma del proceso de ingreso?

Del 20 de mayo al 5 de junio: validación de las boletas de solicitud.

Del 8 al 12 de junio: primer otorgamiento de carreras y programas de técnico superior.

Del 15 al 19 de junio: segundo otorgamiento para quienes no obtuvieron ninguna de sus opciones iniciales.

Del 22 al 26 de junio: llenado de boletas para otros estudiantes que desean ingresar y no habían entregado solicitud.

Del 28 de junio al 2 de julio: tercer otorgamiento con plazas no cubiertas.

–¿Qué ocurre con los estudiantes que no obtengan carrera en el primer otorgamiento?

Podrán participar en un segundo y un tercer otorgamiento, donde se ofertarán las plazas que hayan quedado disponibles.

–¿Habrá oportunidades para estudiantes que no entregaron boleta inicialmente?

Sí. Entre el 22 y el 26 de junio se habilitará un período para que otros estudiantes interesados puedan llenar y entregar su boleta de solicitud.

–¿Se garantiza una plaza universitaria para los aspirantes?

Sí. Las autoridades reiteraron que se garantiza una plaza para todos los aspirantes que deseen acceder a la Educación Superior.

–¿Qué sucede con otras vías de ingreso?

Las universidades organizarán esos procesos según sus condiciones específicas, tomando como referencia experiencias anteriores y el plan de plazas aprobado.

–¿Cuántas plazas existen para cursos por encuentros y a distancia?

Se ofertan más de 47 mil 500 plazas en las modalidades de cursos por encuentros y educación a distancia.

–¿Ya se han otorgado plazas de manera directa?

Sí. Más de 4 mil plazas ya fueron otorgadas directamente a estudiantes ganadores de concursos, procedentes de colegios universitarios y otras vías de acceso.

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