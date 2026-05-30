Política

Fuerzas Armadas Revolucionarias sostiene reunión con Comando Sur de EE.UU.

30 de mayo de 2026 0 comment
Fuerzas Armadas Revolucionarias sostiene reunión con Comando Sur de EE.UU.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias informa que por acuerdo de ambas partes se produjo el 29 de mayo 2026 una reunión entre el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, General Francis L. Donovan y el Viceministro Primero Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias General de Cuerpo Ejército Roberto Legrá Sotolongo.

Ambas delegaciones valoran de positivo el encuentro donde se abordaron temas vinculados con la seguridad en torno al perímetro divisorio del enclave militar y estuvieron de acuerdo en mantener comunicación entre ambos mandos militares.

Lea también

Thalia Acebo López: “Los jóvenes también tenemos el pie en el estribo”

Thalia Acebo López: “Los jóvenes también tenemos el pie en el estribo”

Cuba quiere Paz: Diputados alzan la voz por la soberanía desde el Capitolio

Cuba quiere Paz: Diputados alzan la voz por la soberanía desde el Capitolio

Recomendado para usted

Thalia Acebo López: “Los jóvenes también tenemos el pie en el estribo”

Thalia Acebo López: “Los jóvenes también tenemos el pie en el estribo”

Cuba quiere Paz: Diputados alzan la voz por la soberanía desde el Capitolio

Cuba quiere Paz: Diputados alzan la voz por la soberanía desde el Capitolio

Presidente de Asamblea Nacional ejerce iniciativa de diplomacia parlamentaria por la paz y soberanía del pueblo cubano

Presidente de la Asamblea Nacional ejerce iniciativa de diplomacia parlamentaria por la paz y soberanía del pueblo cubano

Sobre el autor: Cubadebate

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *