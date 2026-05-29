Thalia Acebo López: “Los jóvenes también tenemos el pie en el estribo”

A lo largo del proceso revolucionario, los jóvenes y las fuerzas armadas han desempeñado un papel protagónico en todas las tareas que les ha encomendado la máxima dirección del país.

Como no podía ser de otra manera, los jóvenes matanceros respondieron a la convocatoria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba a participar en la tribuna antiimperialista en respaldo al líder de la Revolución Raúl Castro.

Una representación de estudiantes de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Matanzas, acompañados por sus profesores y oficiales a cargo, participó en la concentración popular.

La estudiante de onceno grado de dicho centro educativo, Thalia Acebo López, dialogó sobre las motivaciones para asistir a la actividad, el rol de los jóvenes en la defensa de la patria y el papel de la escuela en el desarrollo de valores patrióticos en una reciente entrevista.

“Para nosotros estar aquí resulta un honor, reivindicando la frase de nuestro comandante de que nosotros los Camilos somos el futuro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias”.

“De esta manera damos a conocer al pueblo, al imperialismo y a todos los que nos rodean, que seguimos en pie, somos jóvenes, pero siempre estaremos al pie del estribo, en la primera línea de combate, donde nuestra única consigna es ¡Patria o muerte, venceremos!”.

—Existe un concepto por parte del imperialismo de que los jóvenes cubanos son el eslabón más débil, que se puede atacar más con el fin de debilitar a la Revolución. ¿Cuáles son las acciones que ustedes como jóvenes desarrollan para responder a estas agresiones en un contexto tan recrudecido como estamos viviendo hoy en día?

“El enemigo dice este tipo de cosas y la verdad podemos comprobar que no es así cuando nos ven en actividades como estas donde siempre va a estar presente la juventud como primer eslabón”.

“Los jóvenes hoy en día tenemos esa valentía que hay que tener contra el imperialismo, siendo más patriotas cada día y aportando donde se nos necesite”.

“Nosotros desmentimos todo este tipo de campañas que persiguen el objetivo de desestabilizar a nuestro país con nuestra palabra, con nuestra presencia, honrando a nuestro comandante y a la revolución”.

La joven quien también se desempeña como política de compañía de su año estudiantil refirió las acciones que desde la escuela realizan con sus compañeros para fomentar el sentido patriotico.

“Desde nuestra escuela pasamos mucho tiempo conversando con los profesores y oficiales y valorando cómo está la situación actual”.

“Los profes nos instruyen en como deberíamos combatir este tipo de cosas desde el punto de vista de las redes sociales, desde la calle, desde nuestro propio centro educativo y como podemos incidir en nuestras comunidades”.

“Algo que tenemos muy en cuenta es la historia porque no podemos olvidar nuestra luchas y cuántos se han sacrificado para que hoy podamos tener todas las conquistas que gracias a la Revolución son un derecho del pueblo”

“En cuanto a las asignaturas, tenemos dos encaminadas a fomentar la consciencia patriótica y el conocimiento de la historia preparación ciudadana, que es más bien dentro del ámbito militar lo que nos prepara para todo tipo de situaciones y en el ámbito social y político tenemos la asignatura de cultura política, donde hablamos sobre la actualidad y también haciendo una perspectiva del pasado”.

“Nuestros profesores nos ayudan al igual que los oficiales del centro, manteniendo un ideario político revolucionario, que tenemos en cuenta en todas las actividades que realizamos como reuniones de comité de base de la UJC, las reuniones políticas, las actividades estudiantiles y los matutinos”.

En medio de una escalada brutal de la administración encabezada por Donald Trump con la finalidad de forzar un cambio sistema en el país, nuestros camilitos dicen presente y al igual que el General de Ejército Raúl Castro tienen el pie en el estribo. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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