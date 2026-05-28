Presidente de la Asamblea Nacional ejerce iniciativa de diplomacia parlamentaria por la paz y soberanía del pueblo cubano

Miles de cubanos asisten a la Tribuna Antimperialista José Martí para mostrar su apoyo a Raúl y a la Revolución cubana. Foto: Enrique González (Enro)/Cubadebate.

En cumplimiento de sus atribuciones consagradas en la Constitución de la República y demás leyes vigentes como presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba, y en representación de nuestro pueblo, el diputado Esteban Lazo Hernández ha cursado comunicación oficial inmediata a los presidentes de 10 organizaciones interparlamentarias.

En las misivas enviadas a los presidentes de la Unión Interparlamentaria (UIP), la Red Parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados, el Foro Parlamentario de los Brics, la Asamblea Interparlamentaria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (AIPA), el Parlamento Panafricano, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), el Parlamento del Mercosur (PARLASUR), el Parlamento Andino (Parlandino), el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y ParlAmericas, Lazo Hernández les ha informado sobre las recientes declaraciones del Gobierno Revolucionario y del Consejo de Estado de nuestro país, en las cuales se ha alertado que Cuba se encuentra en estos momentos bajo la real y peligrosa amenaza de una agresión militar directa por parte del Gobierno de Estados Unidos.

A esta escalada agresiva de la Administración Trump “se unen las recientes órdenes ejecutivas del presidente estadounidense que recrudecen, a niveles extremos, el bloqueo económico, comercial y financiero, el cerco energético y otras medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país que, por esta causa, acrecientan el sufrimiento de nuestro pueblo”, señala el mensaje.

Esteban Lazo Hernández refiere que a “tales acciones mendaces e inmorales se ha sumado, además, desde el pasado 20 de mayo, la acusación infame del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, un acto ilegítimo y despreciable, de marcada manipulación deshonesta y política, al tergiversar los hechos que condujeron al derribo sobre el espacio aéreo cubano, en febrero de 1996, de dos aeronaves operadas por la organización terrorista Hermanos al Rescate, radicada en Miami”.

Estos hechos injustos y agresivos no solo ultrajan los principios del derecho internacional y vulneran la soberanía y dignidad de nuestra nación, sino que tienen el perverso fin de recrudecer el ilegítimo bloqueo y su política de asfixia contra nuestro heroico pueblo, y atentan contra los derechos humanos de las cubanas y cubanos: en primer lugar, el derecho a la vida. Particularmente, la actual situación agudiza el sufrimiento colectivo y la calidad de vida de la ciudadanía por los efectos genocidas y demás daños que el bloqueo recrudecido causa a nuestro pueblo; agregan las misivas enviadas a los titulares de las organizaciones interparlamentarias.

En la comunicación oficial, cursada también a varios Parlamentos nacionales y legisladores internacionales, se ha recabado la “movilización y pronunciamientos de apoyo a la justa y legítima causa del pueblo de Cuba, para prevenir una aventura militar contra nuestra nación que provocaría una catástrofe humanitaria y desestabilizaría la región de América Latina y el Caribe como zona de paz con consecuencias incalculables también para el mundo”.

Al mismo tiempo, se reitera que Cuba no amenaza a país alguno, sino que desea y trabaja todos los días por una región y un mundo pacíficos, como quedó consagrado en la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada en enero de 2014, en La Habana, por los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Como han reiterado las autoridades de nuestro país, Cuba está dispuesta a dialogar con Estados Unidos sobre la base del respeto a nuestra soberanía, a nuestro sistema político, a nuestra autodeterminación y a los principios del derecho internacional; a mantener una relación civilizada, de vecinos, con ese país, independientemente de nuestras diferencias.

Por último, Esteban Lazo Hernández ha agradecido profundamente las expresiones y muestras de apoyo y solidaridad con Cuba recibidas a nivel parlamentario en respaldo al pueblo cubano, las cuales ratifican que Cuba no está sola.

Este ejercicio de diplomacia parlamentaria desarrollado por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba se ha llevado a cabo teniendo en cuenta que, como legítimo representante del pueblo cubano, le corresponde actuar en consecuencia.

Además, se ha ratificado que, como es conocido por nuestro pueblo, hace apenas unos días, más de 6 230 973 cubanos participaron en el proceso movilizativo y popular Mi Firma por la Patria, reiterando su disposición de que la patria y su Revolución Socialista se defienden “Hasta la Victoria Siempre”, y que Cuba quiere paz. (Tomado de Parlamento cubano)

Lea también