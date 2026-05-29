Industriales, domador de cocodrilos

Los Leones de Industriales volvieron a derrotar a los Cocodrilos de Matanzas por segunda jornada consecutiva con marcador de cuatro carreras por cero.

Industriales tomó el mando de las acciones en la parte alta de la tercera entrada, tras base por bolas a Ariel Hecheverría, indiscutible de Taylon Sánchez y cohete remolcador de Jhonatan Brindon.

Justo a mitad de choque, los Cocodrilos tuvieron la posibilidad de empatar cuando colocaron hombres en primera y segunda con un out, pero la dirección decidió jugar conservadora y mandó a Dariel Rojo a tocar la bola.

Rojo falló en elevado al receptor y luego el hombre proa, Aníbal Medina, falló en elevado al jardín derecho para cerrar la entrada sin anotaciones y dejando dos corredores en bases.

Nuevamente, en la conclusión de la sexta entrada, los saurios tuvieron la posibilidad de empatar, tras colocar hombres en primera y segunda sin out y, por segunda ocasión en el choque, no apareció el batazo oportuno.

Los felinos añadieron otras tres anotaciones en la parte alta de la octava para despegar el marcador a cuatro anotaciones por cero.

La primera de las carreras del inning fue producto de un error en tiro, del inicialista Rafael Álvarez, a la antesala que posibilitó que Carlos Nieto entrara con la ventaja. Luego, Yasiel Santoya se vistió de slugger y puso a viajar en condiciones un envío del relevista Yosney García para remolcar a Yasser Julio González desde la inicial.

Los dirigidos por Eduardo Cárdenas mostraron una discreta ofensiva de apenas cuatro indiscutibles repartidos entre Rafael Álvarez, Adrián Pérez, Yulieski Remón y Brayan Peña.

El abridor yumurino José Carlos Quesada, pese a anotarse salida de calidad con labor de seis entradas, seis indiscutibles permitidos y cinco bateadores retirados por la vía de los strike, cargó con el revés.

Victoria a la cuenta del diestro Andy Vargas, quien trabajó por espacio de cinco entradas en las que no permitió anotaciones y soportó apenas cuatro inatrapables.

Con el triunfo, los dirigidos por Guillermo Carmona, colocan el cotejo particular frente a los Cocodrilos de Matanzas: cuatro triunfos por dos a su favor y en caso de ganar los saurios los dos duelos restantes, solo podrían aspirar a igualar el duelo particular. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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