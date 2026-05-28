Desarrollaron encuentro con la historia en Unión de Reyes

Con la presencia del Primer Secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo desarrollaron en la Casa de Cultura Pablo Quevedo, en Unión de Reyes, un encuentro con la historia a propósito del Día del combatiente Internacionalista.

Durante la cita vespertina reconocieron la labor de los combatientes internacionalistas. Los asistentes destacaron su valentía y compromiso con la Patria, también resaltaron el ejemplo de solidaridad ofrecido por Cuba en otras naciones. Varias intervenciones recordaron las misiones cumplidas en diferentes regiones del mundo.

Por otra parte, denunciaron la campaña mediática contra la Revolución Cubana y rechazaron las acciones promovidas desde Estados Unidos contra los principales líderes del país. Los presentes condenaron las agresiones dirigidas al General de Ejército Raúl Castro Ruz. Asimismo, reafirmaron su apoyo a la dirección histórica de la Revolución.

«Estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de la Revolución«, resaltó Sabines Lorenzo y añadió que a pesar de eso continuamos en la defensa de la Patria, con paso firme y seguro.

Varias personas del auditorio expresaron su rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba. Entre los participantes se encontraban jóvenes del municipio que explicaron cuánto afecta este flagelo en la vida cotidiana del pueblo; además defendieron el derecho de Cuba a vivir sin presiones externas.

Durante el intercambio insistieron en la importancia de mantener la unidad del pueblo, destacaron la necesidad de preservar las conquistas sociales y afirmaron su compromiso con la soberanía y la independencia nacional.

La actividad concluyó con un llamado a defender nuestro legado. Los combatientes internacionalistas ratificaron su fidelidad a los principios de la Revolución Cubana. Los unionenses expresaron confianza en la continuidad del proceso revolucionario. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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