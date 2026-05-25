Postales Matanceras: De los collares antiguos

Los objetos corporales fueron utilizados por las comunidades primitivas, y cumplían una función estética y ceremonial. Ídolos, pendientes y cuentas forman parte de collares usados por las culturas prehispánicas.

Las microcuentas, con apenas unos milímetros de tamaño y una elevada fragilidad, se incluyen entre las evidencias arqueológicas más difíciles de detectar en residuarios aborígenes y se han encontrado pocos ejemplares.



Sin embargo, en el sitio mesolítico tardío Río Chico, ubicado en el Valle de Yumurí, investigadores dirigidos por este redactor, lograron reunir más de 1500 ejemplares perforados al centro y elaborados a partir de la concha de los moluscos Isognomus alatus y Strombus pugilis.





En las provincias de Pinar del Río y Villa Clara apenas se han hallado una decena de microcuentas en cada una, y en un sitio tan importante como Cocodrilos, en la Ciénaga de Zapata, solamente dos.



Esos relevantes hallazgos permitirán efectuar un profundo estudio sobre la tipología y proceso de elaboración de las pequeñas evidencias. (En coautoría con Eduardo Daniel González) (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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