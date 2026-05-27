Celebran en Matanzas Tribuna Abierta Antiimperialista en apoyo al General de Ejército

En composición de tribuna abierta antimperialista, el pueblo de Matanzas se sumó en la mañana de este miércoles a la convocatoria de apoyo al General de Ejército Raúl Castro Ruz tras las recientes acusaciones provenientes de Estados Unidos.

Con una representación de las principales organizaciones políticas y de masas, sectores laborales y pueblo matancero, el encuentro fue escenario de la ratificación de respaldo ante las presiones de la actual administración norteamericana.

Fotos: Izet Morales y Raúl Navarro González

Banderas en alto, los presentes secundaron la voz de Elián González, el joven símbolo del concepto Batalla de Ideas, en su tributo a la figura de Raúl y su significado en la trayectoria de la Revolución Cubana.

La alocución hizo también referencia a las múltiples agresiones que históricamente han acometido terroristas y decisores del Norte, no ya en contra de la dirección política de la nación, sino también en contra del pueblo.

Antonio Víctor Gonzalez Imbert, miembro del Buró del Comité provincial del Partido para la esfera político-ideológica, denunció el bloqueo, las violaciones de la integridad territorial cubana y otras formas de la agresión estadounidense al proyecto social del país, entre las cuales sobresalen las acusaciones formuladas contra el General de Ejército.

«Que Raúl sepa que este acto significa mucho para nosotros. Significa mucho para mí, y que ahí donde haga falta estaré por él», expresó Victoria Verrier, trabajadora consagrada al sector de la Educación.

«Y a los que acusan, con toda moral, los acusamos nosotros hoy», recalcó el también veterano Wilmer Solís, trabajador de la construcción.

Elián González: «Con nuestros símbolos no se pueden meter»

«Con nuestros héroes, con nuestros ídolos, no se pueden meter». Con la serenidad de quien ha vivido en carne propia la dureza del enfrentamiento político con el imperio, el diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular Elián González Brotons respondió este miércoles a las recientes acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro, al tiempo que reafirmó el compromiso de las nuevas generaciones con la defensa de la soberanía nacional.

Sus declaraciones, ofrecidas en el contexto de la Tribuna Abierta Antiimperialista realizada en Matanzas y en medio de la reciente escalada agresiva de Washington contra nuestro país, se convirtieron en un aldabonazo de dignidad ante el pueblo de la provincia que lo vio nacer y que hoy lo tiene como uno de sus representantes en la Asamblea Nacional.

Elegido diputado en 2023 por el municipio de Cárdenas, Elián mostró una vez más la solidez de su convicción revolucionaria al referirse a la imputación formal presentada por el Departamento de Justicia de EE.UU. contra el General de Ejército, por los sucesos del 24 de febrero de 1996, cuando Cuba actuó en legítima defensa de su soberanía frente a la organización terrorista Hermanos al Rescate.

«Realmente, la noticia no me alarmó, me tomó con total serenidad, y lo primero que me vino a la mente fue una burla», confesó el diputado. «En uso de su total extraterritorialidad, en su imparcial justicia, y apegados a todo el desprestigio que han vivido, ellos (la administración de Estados Unidos) intentan una patraña más, que no tiene ningún valor en nuestro Estado soberano».

La respuesta de Elián no fue una improvisación. Es la expresión de un joven que, desde los cinco años, fue protagonista de una de las batallas diplomáticas más intensas entre Cuba y Estados Unidos, cuando su madre falleció intentando llevarlo ilegalmente a territorio norteamericano. Su rescate fue posible gracias a la lucha encabezada por el Comandante en Jefe Fidel Castro y a la voluntad inquebrantable de su padre, Juan Miguel González, quienes lograron su regreso definitivo a la Isla el 28 de junio de 2000.

En momentos en que la administración republicana redobla sus medidas de asfixia económica y sus agresiones verbales, Elián hizo un llamado a la calma pero también a la firmeza, inspirándose en las enseñanzas del propio Fidel.

«Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es cómo Fidel simplemente vivió su historia o la estudió. El pueblo cubano sabe que Fidel no claudicaría. Fidel nunca renunciaría a sus principios ni a sus sueños de justicia», expresó.

«Hoy hay que buscar nuevas vías, hay que buscar soluciones, hay que, a pesar de bloqueos y de los cercos que se nos impongan, crecernos ante todas las dificultades. Pero tiene que ser con nuestros propios esfuerzos. Fidel jamás permitiría que volviéramos a ser colonia ni necolonia, que volviéramos a lo que se vivía en Cuba antes del 59, jamás permitiríamos ser un Estado más o una estrella en la bandera del imperialismo», añadió el legislador.

El también ingeniero industrial y padre de una niña, reflexionó sobre el papel que le corresponde a su generación en la defensa de las conquistas revolucionarias, en un escenario donde las amenazas pretenden socavar la moral del pueblo.

«No debemos claudicar ante cuanta amenaza se ponga ante nosotros, sino que debe crecerse ante cada una de ellas. Y sí debemos luchar por esos sueños de justicia que soñó él, por ese anhelo de bienestar para nuestro pueblo. Hay que alcanzarlo por más difícil que sea, por más duro que sea el camino, pero jamás dar un paso atrás. Cuánto nos impongan, tenemos que forzar el paso, hacerlo más firme, hacerlo más fuerte y darlo más largo, pero darlo con firmeza», sentenció.

En un mensaje directo al gobierno estadounidense, Elián fue concluyente: «Lo respaldamos (al General de Ejército Raúl Castro) y lo defendemos, para dejarle claro al imperio que no pueden meterse con nuestros ídolos, con nuestros símbolos. No tienen nada que hacer aquí».

Elián González Brotons es, sin dudas, una de las figuras más emblemáticas entre la generación más joven de la Revolución. Electo diputado por el municipio de Cárdenas, su vida es la metáfora perfecta de la resistencia de un pueblo que no se doblega. En sus palabras se escucha el eco de Fidel, la lealtad de una generación que asume el relevo histórico y la certeza de que ningún chantaje ni amenaza logrará que Cuba renuncie a su independencia.