Convocan a Tribuna Abierta Antiimperialista en defensa de la dignidad del General de Ejército Raúl Castro y la soberanía nacional

El Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, junto a las organizaciones políticas y de masas del territorio, convocan al pueblo matancero a una Tribuna Abierta Antiimperialista que se efectuará este miércoles 27 de mayo, a las 7:00 a.m., en la Plazoleta del Viaducto, como expresión de rechazo a la infame acusación del gobierno de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz y en defensa de los más sagrados valores de la nación.

La movilización popular responde a la reciente acción del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que presentó una acusación formal sin basamento jurídico contra el líder histórico de la Revolución Cubana por los sucesos del 24 de febrero de 1996, cuando Cuba actuó en legítima defensa de su soberanía frente a la organización terrorista «Hermanos al Rescate».

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha denunciado que se trata de «una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba». Por su parte, el Canciller Bruno Rodríguez calificó el hecho como una «farsa» que «pretende reforzar la narrativa fraudulenta para justificar la agresión reforzada contra el pueblo cubano».

Ante este insulto a la Patria y a sus más dignos representantes, el pueblo matancero —cuna de héroes y ejemplo de resistencia— sale a las calles con la fuerza de la unidad y la conciencia, para reafirmar que Cuba no se rinde y la Patria se defiende.

Los matanceros que se den cita en la Plazoleta del Viaducto levantarán sus voces para exigir el cese del genocida bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos durante más de seis décadas, así como la eliminación de Cuba de la injusta lista de países patrocinadores del terrorismo.

La Tribuna constituirá también un homenaje a todos los caídos en defensa de la soberanía nacional y un compromiso de las nuevas generaciones para continuar la obra de la Revolución. Como ha quedado demostrado en otras provincias, el pueblo cubano siempre responde ante las agresiones del imperio.

Los participantes rechazarán las medidas coercitivas unilaterales y recibirán con beneplácito el apoyo de gobiernos, organizaciones y amigos de todo el mundo que se solidarizan con Cuba y condenan esta nueva agresión.