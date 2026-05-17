Recorre Morales Ojeda instalaciones en Martí y Matanzas

Durante la visita de trabajo de este sábado a la provincia de Matanzas por parte del Miembro del Buró Político del Comité Central del (PCC), Dr. Roberto Morales Ojeda, se recorrieron las obras e instalaciones asociadas al proyecto «‘Carbón Neutro» en el municipio de Martí.

Acompañado por el primer secretario del Comité Provincial del PCC, Mario Sabines Lorenzo, el también Secretario de Organización del Comité Central, conoció que este proyecto es una iniciativa pionera financiada por la Unión Europea e implementada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que busca convertir este municipio en un modelo de desarrollo sostenible basado en una economía circular y baja en emisiones.

Liderado por el gobierno local y el Ministerio de Economía y Planificación, el plan se estructura en tres ejes y objetivos que pretenden poner en marcha una planta de biometano para impulsar un transporte público renovable, fomentar la agroecología en fincas campesinas y fortalecer la gestión gubernamental.

Autoridades del municipio explicaron que está innovación permitirá crear un sistema donde los residuos de la producción porcina se transformen en una solución energética limpia.

Morales Ojeda recorrió el corazón tecnológico del proyecto y parte de la planta, la cual es abastecida por los biodigestores de gran escala, los más grandes del país y ubicados junto a instalaciones porcinas que convierten el estiércol en biogás.

Especialistas de la instalación añadieron que este gas se purifica en la planta de biometano, única en Cuba, eliminando dióxido de carbono y sulfhídrico para obtener un combustible de alta pureza. Gracias a 14 kilómetros de tubería, este biocombustible abastecerá cinco ómnibus Yutong y varias furgonetas para conectar el municipio con localidades vecinas, mejorando la movilidad de sus más de 22 mil habitantes.

Durante el intercambio, en el cual también participó el miembro del secretariado del Comité Central Jorge Luis Broche Lorenzo y la gobernadora Marieta Poey Zamora, se confirmó que está innovación es clave para el desarrollo local y provincial ya que reduce la dependencia de combustibles fósiles importados y diversifica la matriz energética del municipio.

Por otro lado, desde el punto de vista ambiental, este proyecto ayuda a mitigar los efectos del cambio climático al reducir las emisiones de carbono de la producción agropecuaria e impulsa una economía circular local que integra agricultura, energía y transporte, además de generar valiosos fertilizantes orgánicos como subproducto, destinados a la producción agrícola.

Morales Ojeda reconoció que esta innovación, liderada por los martienses, posiciona a la provincia de Matanzas dentro de la vanguardia en el aprovechamiento del biogás en Cuba y en la implementación de fuentes renovables de energía.

En la CTE Antonio Guiteras de Matanzas

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, en la ciudad de Matanzas, también fue visitada este sábado por el Dr. Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), como parte de su visita de trabajo a la provincia.

En el mayor bloque unitario de generación del país, y acompañado por Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité Provincial del PCC, el también Miembro del Buró Político del Comité Central recibió detalles del mantenimiento al que es sometida la industria tras su más reciente salida del Sistema Elecreoenergético Nacional (SEN).

Especialistas de la CTE yumurina explicaron que ya se trabaja en la solución de los defectos detectados en las inspecciones y añadieron que, si todo transcurre según la planificación, a más tardar la madrugada del lunes estarían en condiciones de comenzar el siempre delicado proceso de arranque y sincronización al SEN.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general de la Guiteras, destacó que se ajustan los elementos de ambos calentadores de aire regenerativos y se le dio mantenimiento a todos los quemadores. «Estamos trabajando en jornadas de 24 horas, en dos turnos, en aras de no perder ni un segundo para restablecer el aporte del bloque al sistema», añadió.

«Ustedes inspiran», reconoció Morales Ojeda durante el intercambio desarrollado con directivos y trabajadores de la Guiteras, mientras reconocía que mientras la industria está funcionando, el sistema está en mejores condiciones, por lo que logra en la estabilidad de la frecuencia y en la generación. «Hay que continuar avanzando en la provincia, y ustedes son un ejemplo. Ese es el mejor homenaje que le podemos hacer al Comandante en Jefe en el año de su centenario», concluyó.

Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del secretariado del Comité Central del Partido, reconoció la fortaleza del colectivo de trabajadores y ratificó la confianza que la dirección del país tiene depositada en la calidad de su trabajo y reconoció los esfuerzos y la dedicación de todos los involucrados en el mantenimiento y en el normal desempeño de la CTE.

El primer secretario del Comité Provincial del PCC, Mario Sabines Lorenzo, también aplaudió la labor de sus trabajadores y significó los aportes sociales que desarrollan en la provincia a pesar de las múltiples complejidades que enfrentan en su diaria labor, cuyo principal objetivo es el aporte de energía para paliar los efectos del déficit eléctrico en el país.