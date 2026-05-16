Destaca Morales Ojeda calidad de servicios en Centro de Neurodesarrollo Rosa Luxemburgo de Cárdenas

El Miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Dr. Roberto Morales Ojeda, destacó este sábado la resiliencia y calidad de los servicios que brindan los especialistas del Centro de Rehabilitación del Neurodesarrollo «Rosa Luxemburgo», en el municipio matancero de Cárdenas.

Acompañado por el primer secretario del Comité Provincial del PCC, Mario Sabines Lorenzo, Morales Ojeda conoció de manos del Dr. Jorge Rodríguez Fernández, director fundador de la institución, acerca de las múltiples acciones que desarrolla el centro en función de la calidad de vida de niños, y familias, afectados por trastornos del neurodesarrollo.

Esta clínica es hoy beneficiaria de un proyecto del Partido Comunista Alemán (DLP) que permitió instalar 16 paneles solares que entregan actualmente 10 kilos de energía y permiten garantizar los servicios en un centro que es pionero y referente internacional en el diagnóstico y rehabilitación temprana de niños con estas afectaciones.

Al Secretario de Organización del PCC, quién fue acompañado además por Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del secretariado del Comité Central, y la gobernadora del territorio, Marieta Poey Zamora, se le explicó, además, que la institución ofrece un modelo de atención multidisciplinaria y cuenta con áreas especializadas como rehabilitación motora, estomatología y psicoballet. Durante su exposición, el Dr. Rodríguez Fernández abundó también en que la Clínica es un activo centro de investigación, con capítulo propio en la Sociedad de Neurociencias de Cuba, y organiza congresos internacionales que reúnen a expertos de todo el mundo.

Este reconocido centro de salud fue inaugurado el 19 de septiembre de 2002, siendo la primera de su tipo en Cuba. Sin embargo, sus cimientos se remontan a 1992, con una humilde consulta de neurodesarrollo creada por el Dr. Jorge Rodríguez, cuya experiencia personal con la condición neurológica de su hijo lo motivó a fundar un centro especializado. El proyecto cobró impulso el 16 de noviembre de 2000, con el inicio de las obras de restauración del antiguo Colegio Llaca, un edificio histórico del siglo XIX en la ciudad de Cárdenas, gracias a la colaboración del DKP y la participación solidaria de brigadas de sus militantes.

El espíritu de la clínica está capturado en una cita de José Martí: «Benditas sean las manos que rectifican y endulzan los errores sombríos de la ciega madre naturaleza», y su labor trasciende lo médico, simbolizando un proyecto de esperanza y desarrollo de vocaciones, con un firme compromiso de mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias.

Morales Ojeda se interesó sobre los tratamientos e investigaciones relacionados con el autismo, y sobre la vinculación del centro con investigaciones punteras con centros nacionales en internacionales. En ese sentido, se conoció que la Clínica cardenense está vinculada de forma estrecha con el centro de neurociencias de Cuba y con instituciones de salud belgas y con el proyecto MediCuba-Suiza en función de un proyecto que permitirá mapear el cerebro infantil y que permitirá entender, en gran medida, las afecciones del neurodesarrollo en edades tempranas y su tratamiento.

Asimismo, el centro expuso sus potencialidades para la telemedicina y los cursos online a especialistas del área del Caribe y Suramérica, lo cual contribuirá a los tan necesarios ingresos en divisa para sostener sus servicios.

La viceintendente del municipio, Dra. Yenicet Chávez, explicó cómo las alternativas de energía solar han logrado mantener servicios básicos en Cárdenas, sobre todo relacionados con la salud pública. Explicó sobre el proceso de instalación de dos solineras en Cárdenas y Santa Marta, las que brindarán acceso eléctrico a pobladores del territorio, y sobre las acciones implementadas para garantizar la recogida de desechos sólidos.