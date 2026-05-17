Termoeléctrica Antonio Guiteras avanza en reparaciones y pronostican posible arranque para el próximo lunes

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, el mayor bloque unitario de generación de Cuba, se encuentra en estos momentos en un intenso proceso de reparaciones luego de acumular tres salidas no programadas en un breve período, la más reciente por una avería en el economizador.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general de la planta, informó sobre los trabajos que se realizan y los pronósticos para su reincorporación al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

«Desafortunadamente, en muy corto tiempo hemos tenido tres salidas. Una por el recalentador de alta temperatura, donde fue necesario reparar ocho tubos; después tuvimos una avería en el calentador de aire regenerativo; y esta última, en el economizador», explicó Pérez Castañeda.

El directivo señaló que, aunque la salida actual fue provocada por una avería en el economizador, la parada forzosa está brindando la oportunidad de regresar a los puntos donde ocurrieron las fallas anteriores y realizar reparaciones más profundas. «Estamos revisando y reparando algunas cosas con un poco más de tiempo, solucionando todo lo que encontramos», afirmó.

Entre las labores adicionales, destacó la limpieza del horno de la caldera, donde se había acumulado una cantidad considerable de ceniza y escoria debido a que la unidad no ha tenido un período prolongado de mantenimiento. Además, se está corrigiendo un problema de falta de hermeticidad en la parte inferior de la caldera, que había provocado salidas de gases y material incandescente —similar a lava— durante aproximadamente una hora.

Pérez Castañeda detalló el estado de las reparaciones principales. «En el recalentador de alta temperatura se requieren cuatro cordones de soldadura, y tres ya están realizados y en estos momentos se ejecuta el último. En la zona del economizador, que fue la causa de la salida, es necesario cambiar dos tramos de dos curvas, lo que demanda cuatro cordones de soldadura. Ya están realizados dos, finalizados, y hace pocos minutos se realizó el control radiográfico. Si arroja resultado positivo, dentro de pocas horas estaremos terminando los dos cordones que faltan», explicó.

Además, añadió que «se están reparando componentes de los calentadores de aire regenerativo, lo que podría demandar trabajo durante toda la noche».

El ingeniero mencionó que también se ejecutan más de 260 actividades adicionales, incluyendo tareas de la especialidad eléctrica y automática, así como acciones preventivas para proteger paneles y cajas eléctricas de la humedad, una causa recurrente de fallos en ocasiones anteriores.

Sobre las perspectivas de arranque, Pérez Castañeda ofreció dos escenarios. «Un pronóstico optimista sería mañana en las primeras horas de la tarde, quizás entre 3 y 4 de la tarde. Un pronóstico más reservado, si las pruebas de radiografía y las pruebas hidráulicas nos dan algún modo de efecto, entonces la reparación se prolongaría hasta el lunes en horas de la mañana», precisó.

En caso de no detectarse defectos, la unidad podría comenzar a arrancar mañana por la tarde-noche. El directivo aseguró que el colectivo de la central trabaja «intensamente para devolver la estabilidad al sistema eléctrico nacional», conscientes de la importancia de esta termoeléctrica para la generación de energía en el país.

Hasta el cierre de esta información, las labores continúan en la planta, con la esperanza de cumplir el pronóstico optimista y aliviar así la crítica situación energética que afecta a la nación.